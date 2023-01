Shell Buka 'SPBU' Kendaraan Listrik di Mal, Cek Lokasi dan Tarifnya!

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Shell Indonesia resmi meluncurkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), Shell Recharge, di pusat perbelanjaan Pacific Place, Jakarta Selatan, Kamis (19/1/2023). Peluncuran itu menjadi SPKLU Shell pertama yang hadir di luar lokasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Shell di Indonesia.

Shell menghadirkan tiga fasilitas pengisian daya Shell Recharge di area self service valet lantai P2 Lot J13-J16. Tiga fasilitas pengisian daya itu dilengkapi dengan enam titik pengisian yang dapat mengisi daya kendaraan listrik hingga 11 kilowatt hour (kWh) dalam waktu satu jam.

Vice President Marketing Mobility Shell Indonesia Dian Kusumadewi menerangkan, Shell Recharge kompatibel dan dapat digunakan untuk sebagian besar kendaraan listrik di Indonesia.

Selain itu, Dian menambahkan, investasi Shell Indonesia pada stasiun pengisian daya kendaraan listrik itu sebagai komitmen untuk ikut mendukung transisi energi di tengah masyarakat.

“Hadirnya Shell Recharge di Mal Pacific Place merupakan wujud upaya kami dalam merespon perkembangan pasar kendaraan listrik di Indonesia,” kata Dian saat konferensi pers di Pacific Place, Jakarta, Kamis (19/1/2023).

Melalui kerja sama dengan Mal Pacific Place, pelanggan dapat menikmati fasilitas pengisian daya yang terintegrasi dengan salah satu pusat perbelanjaan terlengkap di bilangan Jakarta Selatan.

Pelanggan cukup membayar biaya self-service valet with EV charging sebesar Rp35.000 per jam di luar tarif parkir untuk dapat menggunakan Shell Recharge di Mal Pacific Place. Dalam periode awal pembukaan, Shell menawarkan promo khusus program loyalitas Shell dengan pemberian bonus poin Shell Go+ untuk setiap penggunaan Shell recharge di Pacific Place bagi anggota Shell Go+ terdaftar.

“Kami gembira dapat bekerja sama dengan Mal Pacific Place untuk membawa Shell Recharge lebih dekat ke pelanggan di destinasi tujuan dan tempat berkegiatan seperti Mal Pacific Place,” kata dia.

Vice President Marketing PT Pacific Place Jakarta Markus C Barata mengatakan, pihaknya menilai positif kerja sama dengan Shell untuk pembangunan SPKLU tersebut.

“Kerja sama ini meningkatkan layanan self-service valet with EV charging kami dan diharapkan dapat menambah nilai terhadap pengalaman berbelanja di Mal Pacific Place,” tuturnya.

Di luar Mal Pacific Place, Shell telah memiliki tiga SPKLU Shell Recharge yang berlokasi di SPBU Shell Pluit Selatan 1, Antasari 1, dan Jagorawi. Secara global, Shell telah menetapkan target untuk mengoperasikan lebih dari 500.000 titik pengisian daya pada 2025.

Nantinya, SPKLU Shell Recharge di area self-service valet Mal Pacific Place beroperasi setiap hari mulai pukul 10.00 WIB hingga 22.00 WIB. Saat ini, Shell secara global telah mengoperasikan sekitar 90.000 titik pengisian daya untuk mobil listrik di area perumahan, area bisnis, SPBU Shell dan destinasi tujuan.

