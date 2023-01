Ini Harga BBM per 3 Januari 2023

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA- Harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dari berbagai SPBU terpantau belum berubah sejak penurunan harga serempak yang terjadi pada awal tahun ini. Vivo dan BP AKR menurunkan harga BBM pada 1 Januari kemarin.

Hal itu dilakukan seiring melemahnya harga minyak mentah. Pertamina selaku BUMN memangkas harga Pertamax dan Dex Series pada 3 Januari.

Sebelumnya, SPBU milik PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) dan BP AKR telah memangkas harga BBM sejenis.

Baca Juga : Beli BBM Wajib Pakai MyPertamina? Masih Uji Coba di 34 Daerah

Pertamina menurunkan harga BBM Pertamax (bensin RON 92) dari Rp13.900 per liter menjadi Rp12.800 per liter. Angka ini sama dengan besaran harga yang ditetapkan oleh Vivo untuk produk BBM RON 92 miliknya, Revvo 92.

Harga Revvo 92 diturunkan menjadi Rp12.800 per liter atau turun Rp1.200 dari yang sebelumnya Rp14.000 per liter. BP AKR juga menurunkan harga BBM BP 92 dari sebelumnya Rp14.150 menjadi Rp13.030 per liter.

Selain itu, Pertamina juga menurunkan harga Pertamax Turbo (RON 98) dari Rp15.200 menjadi Rp14.050 per liter. Kemudian, Dexlite turun dari Rp18.300 menjadi Rp16.150 per liter dan Pertamina Dex turun dari Rp18.800 menjadi Rp16.750 per liter.

Baca Juga : Penyelewengan BBM Bersubsidi Kuras Duit Negara Rp 17 M, Ini Sebabnya

Sementara itu, harga BBM bersubsidi jenis RON 90, Pertalite, tidak mengalami perubahan harga atau tetap Rp10.000 per liter. Jika dibandingkan dengan harga BBM RON 90 milik kedua Vivo dan BP AKR, harga Pertalite masih lebih murah.

Adapun, Vivo mematok harga BBM Revvo 90 (RON 90) menjadi Rp11.800 per liter, turun dari sebelumnya Rp12.000 per liter, sementara BP AKR menurunkan harga BP 90 menjadi Rp12.940 per liter dari sebelumnya Rp14.050 per liter.

Mengikuti ketiganya, Shell ikut menurunkan harga BBM untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Utara.

Baca Juga : BPH Migas Ungkap Penyebab BBM Bersubsidi Diselewengkan

Untuk Shell Super mengalami penurunan dari Rp14.180 menjadi Rp13.030 per liter, Shell V- Power pun turun menjadi Rp13.810 per liter sebelumnya Rp15.100. Adapun untuk di wilayah Sumatera Utara penurunan untuk Shell Super dan V Power berbeda, harganya menjadi Rp13.310 dan Rp14.100 Sedangkan untuk Shell Shell V-Power Diesel menjadi Rp16.890 untuk wilayah Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

Sedangkan di Jawa Timur dan Sumatera Utara hanya tersedia Shell Diesel Extra dengan harga a masing-masing Rp16.310 per liter dan Rp16.660 per liter. Terakhir harga Shell V-Power Nitro menjadi Rp14.180 per liter dari sebelumnya Rp15.530 per liter.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :