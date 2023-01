Update! Harga BBM Shell Turun, Ikuti Pertamina, BP-AKR dan Vivo

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Shell, badan usaha penyalur bahan bakar minyak (BBM) ikut menurunkan harga seiring dengan penurunan di kompetitiornya.

Sebagai informasi, Pertamina, BP-AKR, dan Vivo sudah menurunkan harga BBM. Pertamina menurunkan harga BBM non subsisdi seperti Pertamax, Pertamax Turbo dan Dexlite. Sedangkan Vivo dan BP AKR menurunkan BBM dengan RON 90,92 dan 95.

Dilansir dari laman resmi Shell, Rabu (4/1/2022) penurnan harga ini terjadi di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Utara.

Shell Super pun mengalami penurunan dari Rp14.180 menjadi Rp13.030 per liter, Shell V- Power pun turun menjadi Rp13.810 per liter sebelumnya Rp15.100. Adapun untuk di wilayah Sumatera Utara penurunan untuk Shell Super dan V Power berbeda, harga nya menjadi Rp13.310 dan Rp14.100

Sedangkan untuk Shell Shell V-Power Diesel menjadi Rp16.890 untuk wilayah Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Untuk wilayah Jawa Timur dan Sumatera Utara hanya tersedia Shell Diesel Extra dengan harga a masing-masing Rp16.310 per liter dan Rp16.660 per liter. Terahkir harga Shell V-Power Nitro menjadi Rp14.180 per liter dari sebelumnya Rp15.530 per liter.

Harga BBM Shell Terbaru Januari 2023:

Shell Super Rp13.030 per liter, sebelumnya Rp14.180 per liter Shell V-Power Rp13.810 per liter, sebelumnya Rp5.100 per liter Shell V-Power Diesel Rp16.890 per liter, sebelumnya Rp19.180 per liter Shell Diesel Extra Rp16.310 per liter Shell V-Power Nitro+ Rp 14.180 per liter, sebelumnya Rp15.530 per liter

