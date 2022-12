Jelang Tahun Baru: Harga Telur Ayam hingga Bawang Merah Turun

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang Tahun Baru 2023, harga beberapa bahan pokok atau pangan mengalami penurunan dalam sepekan terakhir di rata-rara pasar se-Indonesia.

Dilihat dari Panel Harga Badan Pangan Nasional, Kamis (29/12/2022), harga bawang putih turun 0,34 persen jadi Rp26.620 per kilogram (kg), telur ayam ras turun 0,27 persen jadi Rp29.810 per kg, jagung peternak turun 0,18 persen jadi Rp5.670 per kg.

Kemudian, kedelai impor turun 0,27 persen jadi Rp14.790 per kg, bawang merah turun 0,37 persen jadi Rp35.400 per kg, dan cabai merah keriting turun 0,54 persen jadi Rp36.560 per kg. Adapun, gula konsumsi stabil di Rp14.300 per kg.

Sementara itu, cabai rawit merah naik 0,57 persen jadi Rp52.590 per kg, beras premium naik 0,15 persen jadi Rp13.000 per kg, beras medium naik 0,09 persen jadi Rp11.440 per kg, daging sapi murni naik 0,25 persen jadi Rp135.160 per kg, daging ayam ras naik 0,11 persen jadi Rp36.520 per kg.

Selanjutnya, minyak goreng kemasan sederhana naik 0,28 persen jadi Rp17.810 per liter, tepung terigu naik 0,09 persen jadi Rp11.140 per kg, dan minyak goreng curah naik 0,35 persen jadi Rp14.530 per liter.

Berdasarkan pantauan SP2KP Kemendag, telur ayam ras dan cabai mulai turun sementara komoditas lainnya relatif stabil.

Harga rata-rata nasional telur ayam ras Rp31.500 per kg, 8,6 persen di atas harga acuan di tingkat konsumen sebesar Rp27.000 per kg akibat peningkatan permintaan. Saat ini, harga di tingkat peternak (farmgate) di sekitar Rp25.000 per kg mulai turun dari minggu-minggu sebelumnya yang mencapai Rp27.500 per kg.

Harga cabai tercatat turun sekitar 2,4 persen dibandingkan minggu sebelumnya seiring pasokan dari sentra yang mulai meningkat.

Sementara itu, Minyakita telah tersedia di 34 provinsi, baik di pasar rakyat maupun ritel modern, dengan harga sesuai HET. Kemendag juga melakukan kerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia atau Aprindo yang memiliki 150 anggota dan 45.000 gerai di seluruh Indonesia dalam mendistribusikan barang kebutuhan pokok sekaligus sebagai mitra penjualan barang kebutuhan pokok sesuai HET/harga acuan.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meminta pemerintah daerah turun tangan jika terdapat kenaikan harga pangan lebih dari 5 persen dari harga acuan di wilayahnya. Intervensi itu dilakukan melalui subsidi biaya transportasi angkut maupun subsidi harga. Subsidi bahan pangan itu masuk dalam komponen belanja tidak terduga (BTT) yang diambil 2 persen dari dana transfer umum (DTU) setiap daerah.

"Kalau harganya naik lebih dari lima persen, wali kota akan turun tangan. Pemerintah akan melakukan segala upaya agar barangnya tersedia dan harganya terjangkau," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (28/12/2022).

