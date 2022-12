Chatib Basri Sebut Amerika Rancang Resesi Ekonomi, Ini Alasannya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat dinilai perlu mengalami resesi untuk mengatasi lonjakan inflasi, yang salah satunya terjadi akibat tinggnya tingkat upah, sebagai imbas dari terbatasnya pasokan tenaga kerja.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan periode 2013—2014 Muhammad Chatib Basri dalam konteks kondisi ekonomi saat ini dan pada 2023. Dia mencermati hubungan inflasi dan ketenagakerjaan sebagai salah satu faktor yang menggerakkan kondisi ekonomi saat ini.

Menurutnya, berdasarkan beveridge curve atau grafik yang menunjukkan hubungan antara pengangguran dan tingkat lowongan pekerjaan, terdapat fenomena menarik di Amerika Serikat. Terjadi lowongan pekerjaan yang sangat besar di suatu tingkat pengangguran, yang berarti mereka tidak masuk ke pasar kerja meskipun pintunya terbuka.

Baca Juga : Memahami Resesi 2023 Sebagai Ancaman, Begini Penjelasan Ketua OJK Mahendra

Chatib menjelaskan bahwa terdapat perubahan perilaku dari sisi pasokan (supply) pekerja, terutama karena orang-orang lebih memilih untuk bekerja dari rumah atau di luar kantor (remote) pasca pandemi Covid-19. Padahal, pasar kerja menghendaki mereka untuk bekerja di kantor atau lokasi, sehingga kebutuhan tidak banyak terpenuhi.

Lalu, menurutnya, terdapat kemungkinan bahwa orang-orang dengan kemampuan tertentu memilih untuk keluar Amerika Serikat atau bekerja di belahan dunia lain. Berbagai kondisi itu menyebabkan lowongan pekerjaan masih sangat besar meskipun tingkat pengangguran di Negeri Paman Sam rendah.

"Bisa dibayangkan kalau permintaannya tinggi, supply-nya tidak tersedia, tingkat upahnya naik. Itu yang menjelaskan inflasi terjadi," ujar Chatib dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2023, Rabu (21/12/2022).

Baca Juga : Tepis Bayang Resesi Global 2023, BEI Perkirakan Indonesia Bisa Tumbuh

Chatib mengaitkan kondisi itu dengan resesi, sesuai pernyataan Lawrence Summers, Mantan Menteri Keuangan Amerika Serikat periode 1999—2001 yang kini menjadi profesor di Harvard University. Lawrence menyebut bahwa solusi dari kondisi itu adalah Negeri Paman Sam harus mengalami resesi, bahkan negara harus mendorong terjadinya resesi.

"Amerika itu harus resesi, supaya penganggurannya itu naik. Jadi menurut dia resesi diperlukan untuk menangani inflasi, itu by design," katanya.

Saat ini tingkat pengangguran di Amerika adalah 3,7 persen. Tidak tanggung-tanggung, menurut Dede, panggilan akrab Chatib, tingkat pengangguran itu harus naik sampai 6 persen, 7,5 persen, atau bahkan dalam satu tahun menjadi 10 persen.

Baca Juga : Survei BI: Kredit Korporasi Melambat di Tengah Ancaman Resesi Global

Menurut Chatib, yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), untuk melakukannya makan The Fed harus menaikkan suku bunga secara agresif. Oleh karena itu, resesi dapat terjadi secara terencana atau by design.

"Dengan situasi ini, kelihatannya tingkat inflasi di AS mungkin agak persistent untuk turun segera. Jadi, walaupun tingkat bunga sudah dinaikkan, not necessarely bahwa kemudian tingkat inflasi di AS akan segera turun. Mungkin baru bisa terjadi itu akhir 2023, jadi mungkin The Fed akan menaikkan suku bunga, slow pace, 25 basis poin, setelah itu dia akan tetap di atas," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :