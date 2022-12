Mendag Zulhas Pastikan Pasokan Bahan Pokok Aman Jelang Nataru

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan harga dan stok barang kebutuhan pokok (bapok) aman khususnya untuk persiapan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru).

Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan berdasarkan catatan Kemendag beberapa bahan pokok mengalami penurunan, seperti harga beras di ritel modern masih stabil, bahkan terdapat beras dengan harga di bawah harga eceran tertinggi (HET).

Sementara itu, harga beras Bulog tetap atau tidak ada perubahan. Selain itu, harga daging ayam disebut mengalami penurunan.

"Secara keseluruhan, stok tersedia dan harganya stabil. Oleh karena itu, sekali lagi stok tersedia, harganya stabil. Segala hal kita lakukan agar stok bapok aman," kata Zulhas dalam keterangannya, Senin (12/12/2022).

Dia menambahkan, inflasi pada November 2022 tercatat sebesar 5,42 persen, turun dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,71 persen. Namun, ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, misalnya cabai, bawang merah, bawang putih dan telur.

"Kenaikan harga telur disebabkan permintaan yang meningkat jelang Natal dan tahun baru. Harga telur naik sedikit karena permintaan naik. Nanti kalau permintaannya biasa lagi, harganya akan turun kembali. Kenaikan ini masih wajar sebesar Rp30.700/kg, tetapi di ritel modern masih Rp27.000/kg," ujarnya.

Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan Kemendag bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah daerah menyusun Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai upaya bersama mengendalikan inflasi di daerah.

Selain itu, Zulhas mengungkapkan minyak goreng curah rakyat (MGCR) Minyakita semakin merata ketersediaannya berkat dukungan program Tol Laut.

Dia menyebut Minyakita kini sudah tersedia di 34 provinsi. Dinas yang membidangi perdagangan di 34 provinsi telah melaporkan terdapat Minyakita di area pasar pantauan.

Minyakita menjangkau Indonesia Timur (Nusa Tenggara, Maluku dan Papua). Di Nusa Tenggara, Minyakita sudah tersedia di Kupang, bahkan di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T) seperti Atambua.

Di Maluku dan Maluku Utara, Minyakita sudah tersedia di Ambon, Maluku Tenggara, Masohi, dan Tidore Kepulauan. Sementara itu, di Papua dan Papua Barat, Minyakita sudah tersedia di Merauke dan Manokwari.

Berdasarkan pantauan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan di seluruh provinsi di Indonesia, harga minyak goreng curah secara rata-rata nasional sebesar Rp14.100 per liter (di atas HET) atau naik 2,17 persen jika dibandingkan 8 November 2022.

MGCR tersedia sudah tersedia di 24.475 pengecer mitra Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran (PUJLE) yang tersebar di 319 kabupaten/kota di 30 provinsi dengan tanda khusus/spanduk HET.

“Rata-rata harga minyak goreng curah di pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi sudah sesuai HET Rp14.000/liter, untuk Pulau Jawa dan Bali harga minyak goreng berkisar pada harga Rp14.200 per liter. Adapun untuk Nusa Tenggara sebesar Rp14.850 per liter serta Maluku dan Papua Rp16.600 per liter,” ungkap Zulhas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : bahan pokok harga pangan mendag kemendag