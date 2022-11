Naik! Harga Telur Ayam di Jakarta Tembus Rp29.372 per Kg

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Harga telur ayam menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) terpantau naik, bahkan di wilayah Jakarta, untuk satu kilogram (kg) telur ayam telah mencapai Rp29.372.

Berdasarkan pantauan Bisnis di Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, harga telur ayam secara rata-rata nasional berada di level Rp29.300 per kg.

Harga tersebut lebih tinggi Rp2.300 dari harga acuan yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional, yakni di harga Rp27.000 per kg.

Sementara itu, bila melihat tren harga sepanjang November 2022, secara rata-rata nasional komoditas telur ayam telah naik 2,45 persen atau setara Rp700 per kilogram.

Dalam data Kemendag tersebut, terpantau Papua memiliki harga telur tertinggi, yakni menyentuh Rp39.733 per kg, diikuti Kalimantan Utara dengan harga Rp37.000 per kg dan Maluku sebesar Rp34.017 per kg.

Harga telur ayam terendah berada di Sulawesi Selatan dengan harga Rp25.517 per kilogram, diikuti Bengkulu Rp25.800 per kg, dan Sumatra Selatan Rp25.625 per kg.

Baca Juga : Harga Pangan Pekan Ini: Harga Daging Sapi dan Telur Ayam Kompak Naik

Khusus untuk Pulau Jawa, tercatat harga tertinggi untuk komoditas telur ayam berada di D.I. Yogyakarta di level Rp29.375 per kilogram dan Jawa Barat di posisi harga Rp29.345 per kilogram.

Tak hanya telur ayam, harga daging ayam juga terkerek naik yang disinyalir akibat HPP Peternak sangat tergantung oleh harga pakan. Terjadi kenaikan harga input produksi (jagung pakan, soy bean meal, dan bahan baku impor lainnya) mendorong naiknya harga di tingkat konsumen.

Secara rata-rata nasional harga daging ayam telah mencapai Rp34.700 per kg atau naik Rp900 sepanjang November 2022.

Adapun, mengacu pada Info Pangan Jakarta pukul 08.00 WIB, harga telur ayam secara rata-rata di pasar Jakarta telah mencapai Rp29.372 per kilogram, sedangkan daging ayam mencapai Rp38.444 per ekornya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : telur telur ayam pangan harga pangan