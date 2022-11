Garuda Indonesia Terbangi Rute Jakarta-Melbourne 2 Kali Seminggu

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) kembali mengoperasikan kembali rute Jakarta - Melbourne pp dengan menggunakan Airbus A330-300.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan bahwa kembali beroperasinya rute penerbangan Jakarta – Melbourne pp merupakan upaya dalam mendorong pemulihan sektor pariwisata nasional. Adapun, Australia menjadi salah satu negara penyumbang angka kunjungan wisatawan mancanegara terbesar bagi Indonesia.

Irfan menjelaskan beroperasinya rute penerbangan ini bisa memberikan pilihan dan kemudahan bagi wisman asal Australia untuk mengunjungi berbagai destinasi eksotis di Indonesia melalui aksesibilitas penerbangan langsung dari hub Jakarta. Selain itu juga diharapkan dapat turut berkontribusi terhadap percepatan pemulihan pariwisata nasional.

Baca Juga : Garuda (GIAA) Akhirnya Buka Penerbangan Umrah dari Kertajati

"Melalui rute penerbangan Jakarta – Melbourne pp, para wisatawan akan terkoneksi langsung dengan berbagai destinasi wisata unggulan nasional seperti Yogyakarta, Surabaya, Lombok, Pekanbaru, Denpasar, hingga Jayapura", jelasnya melalui keterangan resmi, Kamis (24/11/2022).

Peresmian penerbangan Jakarta – Melbourne pp ini juga menjadi momentum tersendiri atas kiprah Garuda Indonesia sebagai national flag carrier, yang telah menghubungkan Indonesia dan Australia selama lebih dari 50 tahun. Karenanya kami berharap pengoperasian kembali rute penerbangan Jakarta – Melbourne pp ini dapat semakin memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia, tidak hanya dalam sektor perekonomian namun juga sosial budaya.

Pengoperasian rute Jakarta - Melbourne pp ini juga diharapkan memberikan dukungan pada peningkatan kualitas produk ekspor unggulan Indonesia seperti produk kemaritiman yang secara tidak langsung juga membantu perekonomian para nelayan dan pelaku usaha export Indonesia.

Penerbangan Jakarta – Melbourne Garuda Indonesia akan beroperasi sebanyak 2 (dua) kali per minggu, yaitu setiap hari Rabu dan Sabtu, dengan GA-716 yang diberangkatkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 21.00 LT dan tiba di Melbourne Airport keesokan harinya pada pukul 07.35 LT. Adapun penerbangan Melbourne – Jakarta akan diberangkatkan dengan GA-717 dari Melbourne setiap hari Kamis dan Minggu pukul 09.10 LT, dan dijadwalkan tiba di Jakarta pada pukul 12.15 LT.

Dengan dioperasikannya kembali rute Jakarta – Melbourne pp, Garuda Indonesia saat ini melayani sedikitnya 10 penerbangan dari dan menuju Australia per minggu, di mana Garuda Indonesia sebelumnya juga telah mengoperasikan kembali layanan penerbangan Jakarta – Sydney pp sebanyak 2 kali per minggu serta Denpasar – Sydney pp sebanyak 1 kali per minggu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :