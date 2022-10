OPINI: UKM dan Ekosistem Digital

Bhima Yudhistira Adhinegara

Peneliti Indef Bhima Yudhistira Adhinegara adalah Peneliti Indef (Institute for Development of Economics and Finance). Alumni Faktultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM)Yogyakarta ini meraih gelar Master in Finance dari Universitas Bradford Inggris.