Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pertamina SMEXPO Merah Putih Dorong UMKM Naik Kelas

Pertamina lewat penyelenggaraan SMEXPO Merah Putih mendorong kelompok UMKM binaan perseroan naik kelas.
I Putu Gede Rama Paramahamsa
I Putu Gede Rama Paramahamsa - Bisnis.com
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 17:09
Share
VP CSR & SMEPP Management PT Pertamina (Persero) Rudi Ariffianto memberikan paparan saat Kick Off Pertamina SMEXPO 2025 di Jakarta, Jumat (15/8/2025)./Bisnis-Fanny Kusumawardhani
VP CSR & SMEPP Management PT Pertamina (Persero) Rudi Ariffianto memberikan paparan saat Kick Off Pertamina SMEXPO 2025 di Jakarta, Jumat (15/8/2025)./Bisnis-Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA – Gelaran pameran Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) Merah Putih PT Pertamina (Persero) diharapkan mampu menjadi pendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Tanah Air untuk naik kelas.

VP CSR & SMEPP Management Pertamina Rudi Ariffianto menerangkan, gelaran SMEXPO Merah Putih diselenggarakan oleh Pertamina dengan sejumlah rangkaian acara. Sebelum SMEXPO dimulai, misalnya, para peserta akan mendapatkan pendampingan dan pembinaan untuk mengelola bisnisnya.

Dalam pendampingan yang bernama UMK Akademi, para pemilik UMKM akan mendapatkan pelatihan sekaligus tantangan untuk meningkatkan omzet penjualan mereka sekitar 10–20%. Nantinya, peserta dengan torehan outstanding akan mendapatkan kesempatan untuk menjajakan produk mereka di SMEXPO Pertamina.

“Tapi ada juga yang cukup menonjol, yang luar biasa sehingga kemudian [omzetnya] berlipat-lipat. Nah, ini yang kami harapkan secara konsisten akan terus terjadi setiap gelaran-gelaran UMK Akademi ataupun SMEXPO yang kami laksanakan saat ini,” kata Rudi saat ditemui di Grha Pertamina, Jumat (15/8/2025).

Dengan begitu, Rudi menegaskan bahwa cita-cita untuk UMKM naik kelas tidak lagi hanya menjadi jargon semata. Melalui program SMEXPO, Pertamina berharap para pelaku UMKM dapat memperbesar bisnis mereka dan mampu menjadi tonggak penting dalam memajukan perekonomian negara.

Rudi menegaskan, program SMEXPO tidak hanya berhenti pada expo yang diikuti oleh para UMKM, melainkan Pertamina turut melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja para UMKM selepas mengikuti program tersebut.

Baca Juga

Tujuannya, memastikan kinerja para UMKM bertumbuh setiap tahunnya sehingga mampu menjadi bisnis dengan cakupan yang lebih besar ke depannya.

“Kemudian setelah ikut SMEXPO, mereka juga akan dipantau, ada mentornya. Pada saat di tahun berikutnya, kalau mereka naik kelas, mereka akan ikut kelas lagi. Kelas yang lebih tinggi,” tegas Rudi.

Terbaru, Pertamina menggelar SMEXPO Merah Putih di Jakarta pada periode 11–15 Agustus 2025. Selama gelaran SMEXPO itu, Pertamina telah mencatatkan penjualan ritel dengan nilai sebesar Rp222,65 juta dari 50 UMKM.

Selain transaksi ritel, UMKM di SMEXPO Merah Putih juga melakukan transaksi business-to-business (B2B) dengan sejumlah perusahaan peritel. Total potential buyer dari transaksi ini bahkan mencapai Rp9,27 miliar.

“Untuk yang transaksi di tempat, per pukul 15.00 WIB, transaksinya itu mencapai Rp222 juta dari 50 UMKM,” katanya.

Ke depannya, Pertamina bakal menggelar SMEXPO di berbagai kota di Indonesia, seperti Surabaya, Bandung, dan sejumlah daerah lainnya untuk menjaring potensi-potensi ekonomi lokal di daerah, sebelum akhirnya menggelar SMEXPO nasional di penghujung tahun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : I Putu Gede Rama Paramahamsa
Editor : Denis Riantiza Meilanova

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun
Premium
1 jam yang lalu

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance
Premium
3 jam yang lalu

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pertamina SMEXPO Merah Putih Tarik Potential Buyer UMKM Rp9,27 Miliar

Pertamina SMEXPO Merah Putih Tarik Potential Buyer UMKM Rp9,27 Miliar

Pertamina Dukung Pengembangan UMKM Lewat SMEXPO 2025

Pertamina Dukung Pengembangan UMKM Lewat SMEXPO 2025

Batik Sumber Arafat Tembus Pasar Dunia lewat UMK Academy Pertamina

Batik Sumber Arafat Tembus Pasar Dunia lewat UMK Academy Pertamina

Pertamina Tegaskan Komitmen Wujudkan Kedaulatan Energi Nasional dan Swasembada Migas

Pertamina Tegaskan Komitmen Wujudkan Kedaulatan Energi Nasional dan Swasembada Migas

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Mengintip Etalase Program ESG Pertamina di Balikpapan

Mengintip Etalase Program ESG Pertamina di Balikpapan

Once Minta Pengusaha Kecil Tak Usah Kena Pungut Royalti Musik

Once Minta Pengusaha Kecil Tak Usah Kena Pungut Royalti Musik

Pameran UMKM BNI wondrX 2025

Pameran UMKM BNI wondrX 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Greenpeace Indonesia Sebut Food Estate Bentuk Serakahnomics
Agribisnis
1 menit yang lalu

Greenpeace Indonesia Sebut Food Estate Bentuk Serakahnomics

Program MBG Prabowo Sedot Separuh Anggaran Pendidikan Rp758 Triliun
Ekonomi
2 menit yang lalu

Program MBG Prabowo Sedot Separuh Anggaran Pendidikan Rp758 Triliun

ESDM Irit Bicara soal Isu Keterbatasan Pasokan Gas Industri
Energi & Tambang
19 menit yang lalu

ESDM Irit Bicara soal Isu Keterbatasan Pasokan Gas Industri

GTSI Perkuat Bisnis Terintegrasi untuk Ketahanan Energi Nasional
Energi & Tambang
10 jam yang lalu

GTSI Perkuat Bisnis Terintegrasi untuk Ketahanan Energi Nasional

OPINI: Kemiskinan & Kesehatan Mental
Ekonomi
39 menit yang lalu

OPINI: Kemiskinan & Kesehatan Mental

Pemerintah Mitigasi Risiko Fiskal di Balik KopDes Merah Putih
Ekonomi
48 menit yang lalu

Pemerintah Mitigasi Risiko Fiskal di Balik KopDes Merah Putih

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Sri Mulyani Ungkap OIKN Dapat Pagu Rp6,3 Triliun di RAPBN 2026

2

Sri Mulyani Janji Tak Ada Pajak Baru 2026, Fokus ke Reformasi Internal

3

Prabowo Bakal Tarik Utang Rp782 Triliun pada 2026, Tertinggi Sejak Pandemi!

4

Pidato Lengkap Prabowo soal RAPBN dan Nota Keuangan 2026

5

Pidato APBN 2026: Prabowo Tak Singgung Anggaran IKN Tahun Depan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Upacara Pengukuhan Paskibraka 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Sri Mulyani Ungkap OIKN Dapat Pagu Rp6,3 Triliun di RAPBN 2026

2

Sri Mulyani Janji Tak Ada Pajak Baru 2026, Fokus ke Reformasi Internal

3

Prabowo Bakal Tarik Utang Rp782 Triliun pada 2026, Tertinggi Sejak Pandemi!

4

Pidato Lengkap Prabowo soal RAPBN dan Nota Keuangan 2026

5

Pidato APBN 2026: Prabowo Tak Singgung Anggaran IKN Tahun Depan