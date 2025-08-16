Pertamina SMEXPO Merah Putih Dorong UMKM Naik Kelas

Bisnis.com, JAKARTA – Gelaran pameran Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) Merah Putih PT Pertamina (Persero) diharapkan mampu menjadi pendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Tanah Air untuk naik kelas.

VP CSR & SMEPP Management Pertamina Rudi Ariffianto menerangkan, gelaran SMEXPO Merah Putih diselenggarakan oleh Pertamina dengan sejumlah rangkaian acara. Sebelum SMEXPO dimulai, misalnya, para peserta akan mendapatkan pendampingan dan pembinaan untuk mengelola bisnisnya.

Dalam pendampingan yang bernama UMK Akademi, para pemilik UMKM akan mendapatkan pelatihan sekaligus tantangan untuk meningkatkan omzet penjualan mereka sekitar 10–20%. Nantinya, peserta dengan torehan outstanding akan mendapatkan kesempatan untuk menjajakan produk mereka di SMEXPO Pertamina.

“Tapi ada juga yang cukup menonjol, yang luar biasa sehingga kemudian [omzetnya] berlipat-lipat. Nah, ini yang kami harapkan secara konsisten akan terus terjadi setiap gelaran-gelaran UMK Akademi ataupun SMEXPO yang kami laksanakan saat ini,” kata Rudi saat ditemui di Grha Pertamina, Jumat (15/8/2025).

Dengan begitu, Rudi menegaskan bahwa cita-cita untuk UMKM naik kelas tidak lagi hanya menjadi jargon semata. Melalui program SMEXPO, Pertamina berharap para pelaku UMKM dapat memperbesar bisnis mereka dan mampu menjadi tonggak penting dalam memajukan perekonomian negara.

Rudi menegaskan, program SMEXPO tidak hanya berhenti pada expo yang diikuti oleh para UMKM, melainkan Pertamina turut melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja para UMKM selepas mengikuti program tersebut.

Tujuannya, memastikan kinerja para UMKM bertumbuh setiap tahunnya sehingga mampu menjadi bisnis dengan cakupan yang lebih besar ke depannya.

“Kemudian setelah ikut SMEXPO, mereka juga akan dipantau, ada mentornya. Pada saat di tahun berikutnya, kalau mereka naik kelas, mereka akan ikut kelas lagi. Kelas yang lebih tinggi,” tegas Rudi.

Terbaru, Pertamina menggelar SMEXPO Merah Putih di Jakarta pada periode 11–15 Agustus 2025. Selama gelaran SMEXPO itu, Pertamina telah mencatatkan penjualan ritel dengan nilai sebesar Rp222,65 juta dari 50 UMKM.

Selain transaksi ritel, UMKM di SMEXPO Merah Putih juga melakukan transaksi business-to-business (B2B) dengan sejumlah perusahaan peritel. Total potential buyer dari transaksi ini bahkan mencapai Rp9,27 miliar.

“Untuk yang transaksi di tempat, per pukul 15.00 WIB, transaksinya itu mencapai Rp222 juta dari 50 UMKM,” katanya.

Ke depannya, Pertamina bakal menggelar SMEXPO di berbagai kota di Indonesia, seperti Surabaya, Bandung, dan sejumlah daerah lainnya untuk menjaring potensi-potensi ekonomi lokal di daerah, sebelum akhirnya menggelar SMEXPO nasional di penghujung tahun.