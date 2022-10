Jumlah Penumpang MRT Jakarta Tembus 2 Juta Orang Selama September 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA- PT MRT Jakarta (Perseroda) mencatat sebanyak lebih dari 2 juta orang telah menggunakan layanannya selama September 2022.

Secara rata-rata, sebanyak 67.161 orang menggunakan MRT setiap harinya dengan 7.550 perjalanan kereta.

Volume penumpang MRT pada September 2022 tercatat naik dari Agustus 2022 sebanyak 150.032 orang, atau dari 1,86 juta orang. Pada bulan lalu, rata-rata volume penumpang sebanyak 60.155 orang.

Selama 2022, perseroan menargetkan volume penumpan bisa mencapai rata-rata harian menyentuh 40.000 orang per hari. Kuncinya yakni percepatan regulasi untuk mendorong penggunaan transportasi publik oleh pemerintah seperti electronic road pricing dan penyesuaian tarif parkir.

Perseroan juga ikut mendongrak volume penumpang dengan menggaet berbagai pihak untuk kerja sama yakni dengan operator transportasi publik pengumpan (feeder), sektor kuliner, pusat perbelanjaan, kesehatan, pendidikan, serta menggulirkan sejumlah promo tiket.

Kendati volume penumpang semakin meningkat, perseroan menegaskan terus menerapkan protokol kesehatan di stasiun dan ratanggan demi menekan risiko penyebaran Covid-19.

Sebelumnya, dampak penaikan harga BBM sempat dinilai ikut mendorong peningkatan volume penumpang MRT. Setelah penaikan pada 3 September 2022, rata-rata pengguna MRT per hari mengalami kenaikan rata-rata sebesar 3,8 persen dari 61.014 orang per hari menjadi 63.339 orang per hari.

