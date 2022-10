Rekapitulasi Harga Pangan September 2022: Cabai Turun, Beras Naik Tipis

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Sepanjang September 2022, harga beberapa bahan pokok (bapok) atau pangan masih berfluktuasi. Harga sebagian besar jenis cabai mengalami penurunan pada akhir bulan, sedangkan beras dan daging sapi cenderung naik.

Pada awal bulan September, harga cabai-cabaian terpantau kembali mengalami lonjakan di pasar-pasar tradisonal. Dilihat dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) pada Jumat (2/9/2022), cabai merah keriting naik 0,72 persen jadi Rp62.950 per kilogram (kg) dibanding sehari sebelumnya.

Kemudian cabai rawit merah naik 2,55 persen jadi Rp62.300 per kg, cabai rawit hijau naik 0,7 persen jadi Rp50.400 per kg dan cabai merah besar naik 0,67 persen jadi Rp60.500 per kg. Selanjutnya, harga telur ayam ras turun 0.48 persen dibanding hari sebelumnya jadi Rp31.350 per kg, daging ayam ras turun 0,43 persen jadi Rp34.700 per kg, bawang merah ukuran sedang turun 1,08 persen jadi Rp36.500 per kg dan bawang putih turun 0,17 persen jadi Rp28.700 per kg.

Lebih lanjut, usai pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 3 September 2022, sejumlah harga komoditas pangan terpantau mengalami kenaikan pada Selasa (6/9/2022). Salah satu komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga adalah cabai merah. Harga cabai terpantau kembali mengalami kenaikan setelah sempat turun dalam beberapa waktu terakhir.

Pada saat yang sama, harga daging ayam mengalami penurunan. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, harga cabai merah besar naik 6,31 persen atau Rp3.800 menjadi Rp64.000 per kg jika dibandingkan hari sebelumnya.

Kemudian, harga cabai rawit merah naik 2,63 persen menjadi Rp62.500 per kg. Cabai merah keriting mengalami kenaikan tertinggi dari Rp60.900 menjadi Rp69.000 per kg, atau naik 13,30 persen. Selanjutnya, harga daging ayam ras turun 0,58 persen jadi Rp34.500 per kg dari Rp34.700 per kg. Sementara itu, telur ayam stabil di harga Rp31.400 secara rerata pasar nasional. Adapun, harga beras stabil baik untuk premium dan medium, masing-masing di angka Rp12.600 per kg, dan Rp10.600 per kg.

Sepanjang minggu kedua September 2022, harga beberapa komoditas pangan menunjukkan adanya tren penurunan untuk telur dan cabai usai kenaikan BBM. Berdasarkan laporan di Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) atau early warning system Kementerian Perdagangan, pada pekan ini, 13–17 September 2022, harga telur serta cabai merah besar dan merah keriting kompak turun. Harga telur turun sebesar 0,65 persen dari Rp30.900 per kg menjadi Rp30.700 per kg.

Harga cabai yang sebelumnya sempat melonjak di pekan awal September, telah turun 5,06 persen untuk cabai merah besar menjadi Rp58.200 per kg, atau turun Rp3.100. Kemudian, harga cabai merah keriting mengalami penurunan tertinggi sebesar Rp3.600 atau 5,53 persen dari Rp65.100 menjadi Rp61.500 per kg.

Selanjutnya, pada minggu ketiga September, semua komoditas pangan pun menunjukkan tren penurunan. Hanya harga daging sapi yang terpantau mengalami kenaikan. Pada pekan 19–23 September 2022, harga minyak goreng, cabai, bawang, daging ayam, telur, dan kedelai kompak turun.

Pada periode tersebut harga telur turun sebesar 1,32 persen dari Rp30.400 per kg menjadi Rp30.000 per kg. Untuk harga daging ayam turun 0,85 persen atau Rp300 menjadi Rp35.200 per kg. Harga cabai yang sebelumnya sempat melonjak di pekan awal September, telah turun 8,84 persen untuk cabai merah besar menjadi Rp52.600 per kg, atau turun Rp5.100.

Setali tiga uang, harga cabai merah keriting mengalami penurunan sebesar Rp3.700 atau 6,19 persen dari Rp59.800 menjadi Rp56.100 per kilogram. Harga cabai rawit merah turun Rp1.800 menjadi Rp66.300 pada periode yang sama.

Pada minggu keempat atau 24-30 September 2022, menurut Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) mayoritas bahan pokok mayoritas kembali naik. Misalnya, beras premium naik jadi Rp12.160 per kg dibanding sepekan sebelumnya Rp12.090 per kg, beras medium juga naik jadi Rp11.130 per kg dari Rp11.090 per kg, biji kedelai impor naik jadi Rp13.890 per kg dari Rp13.880 per kg, bawang merah naik jadi Rp33.450 per kg dari Rp32.980 per kg.

Lalu, bawang putih bonggol naik jadi Rp23.920 per kg dari Rp23.900 per kg, daging ayam ras naik jadi Rp28.820 per kg dari Rp28.790 per kg, tepung terigu naik jadi Rp11.220 per kg dari sebelumnya Rp11.100 per kg.

Adapun, harga bapok yang turun pada pekan keempat September yaitu telur ayam Rp23.950 per kg, turun dari Rp24.910 per kg, dan cabai merah keriting jadi Rp39.750 per kg dari Rp50.970 per kg. Sedangkan bapok sisanya stabil.

