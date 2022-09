Jasa Ground Handling Pesawat Kini Bisa Tangani Produk Baterai Lithium

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – PT Jasa Angkasa Semesta atau JAS Airport Services sudah bisa menangani produk yang mengandung baterai lithium di jasa transportasi udara usai pengumuman dari Asosiasi Penerbangan Global (The International Air Transport Association/IATA).

IATA mengumumkan bahwa saat ini JAS menjadi perusahaan ground handling pertama di dunia dan pertama di Indonesia yang meraih sertifikasi CEIV Lithium Battery.

Presiden Direktur & CEO JAS Airport Services Adji Gunawan menilai dengan adanya sertifikasi ini dapat memberikan keyakinan kepada para pelanggan JAS Airport Services bahwa pengiriman yang mengandung baterai lithium akan ditangani dengan standar keamanan. Hal ini juga sejalan dengan visi Indonesia untuk menjadi produsen dan pengekspor baterai kendaraan listrik atau EV global.

Dengan sertifikasi baterai Lithium CEIV ini, JAS akan berfokus terhadap rantai pasok Indonesia untuk baterai lithium.

"Ini berarti kami siap mendukung arahan Presiden Joko Widodo agar Indonesia menjadi produsen dan pengekspor baterai lithium global. Saat ini kami telah memenuhi standar internasional tersebut," ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (28/9/2022).

Sertifikasi The Center of Excellence for Independent Validators Lithium Batteries (CEIV Li-batt) adalah program terbaru yang diluncurkan oleh IATA pada 2021. Program sertifikasi industri baru ini dirancang untuk meningkatkan penanganan dan pengangkutan produk baterai lithium yang aman di seluruh rantai pasokan. Mulai dari shipper, freight forwarder, operator terminal kargo hingga maskapai penerbangan.

Sertifikasi ini juga sebagai pengakuan internasional yang akan membantu mempromosikan posisi Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) dalam menjadi hub kargo yang beroperasi dengan standar global kompetensi dan manajemen kualitas untuk menangani baterai lithium. Hal ini akan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para global shipper, freight forwarder dan maskapai penerbangan bahwa pengiriman baterai mereka ditangani dengan standar keamanan tertinggi di Indonesia.

JAS Airport Services menjadi salah satu perusahaan ground handling pertama dan satu-satunya di Indonesia yang bermitra dengan IATA dan berhasil meraih sertifikasi Baterai Lithium CEIV.

Sertifikasi ini juga memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pengirim barang, ekspedisi, dan maskapai penerbangan global bahwa JAS beroperasi dengan standar keselamatan tertinggi saat menangani pengiriman baterai lithium mereka di Indonesia.

