Harga Pertamax Turun Jadi Rp13.900 per Liter, Sabtu 1 Oktober 2022

PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga BBM Pertamax per 1 Oktober 2022. Untuk Jakarta menjadi Rp13.900 per liter dari sebelumnya Rp14.500 per liter.