Harga BBM Terbaru Diumumkan Besok 1 Juli 2025, Cek Daftarnya Hari Ini

Bisnis.com, JAKARTA — Harga BBM bakal kembali dilakukan penyesuaian. Di mana, sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) seperti Pertamina, Shell, BP hingga Vivo akan mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) terbaru pada besok, Selasa (1/7/2025).

Berdasarkan catatan Bisnis, harga BBM di sejumlah SPBU pada periode 1 Juni 2025 kompak mengalami penurunan.

Belum diketahui pasti apakah tren penurunan harga BBM tersebut bakal berlanjut atau tidak. Namun, harga bahan bakar minyak pada Juli 2025 berpotensi mengalami kenaikan seiring dengan adanya sentimen Iran yang hendak menutup Selat Hormuz.

Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal menjelaskan, Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran penting bagi pengiriman minyak. Menurutnya, 20% pengiriman minyak dan gas (migas) dunia melalui selat tersebut.

Dia berpendapat, kalau selat tersebut resmi ditutup imbas memanasnya konflik di Timur Tengah, jalur distribusi jelas akan terganggu. Imbasnya, harga minyak dunia bakal naik.

"Sebagai net importer, dampaknya justru lebih besar atas kenaikan minyak ini ke BBM kita," jelas Moshe kepada Bisnis, Senin (23/6/2025).

Sementara itu, jelang penetapan harga baru pada 1 Juli 2025, per hari ini Pertamina membanderol harga Pertamax (RON 92) di angka Rp12.100 per liter, Pertamax Green (RON95) Rp12.800 per liter dan Pertamax Turbo (RON 98) Rp13.050 per liter.

Selanjutnya, harga BBM di SPBU Shell seperti Shell Super setara Pertamax dibanderol di angka Rp12.370 per liter.

Kemudian, harga Shell V-Power Rp12.840 per liter, Shell V-Power Rp13.250 per liter dan Shell V-Power Nitro+ Rp13.070 per liter.

Terdapat pula SPBU BP yang menetapkan harga BP Ultimate (RON: 95) di angka Rp12.850 per liter serta SPBU Vivo yang membanderol Revvo 95 di angka Rp12.810 per liter.

Daftar harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, BP, hingga Vivo jelang penetapan harga baru pada 1 Juli 2025:

1. Pertamina

- Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter

- Solar Subsidi: Rp6.800 per liter

- Pertamax (RON 92): Rp12.100 per liter

- Pertamax Green (RON 95): Rp12.800 per liter

- Pertamax Turbo (RON 98): Rp13.050 per liter

- Dexlite (CN 51): Rp12.740 per liter

- Pertamina Dex (CN 53): Rp13.200 per liter

2. Shell

- Shell Super: Rp12.370 per liter

- Shell V-Power: Rp12.840 per liter

- Shell V-Power Diesel: Rp13.250 per liter

- Shell V-Power Nitro+: Rp13.070 per liter

3. BP

- BP Ultimate: 12.840 per liter

- BP 92: Rp12.370 per liter

- BP Ultimate Diesel: Rp13.250 per liter

4. SPBU Vivo

- Revvo 90: Rp12.260 per liter

- Revvo 92: Rp12.340 per liter

- Revvo 95: Rp12.810 per liter

- Diesel Primus Plus: Rp13.210 per liter