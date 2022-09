Heboh Harga BBM Vivo Naik Lagi setelah Ramai Pelangan, Netizen Mencak-mencak di Twitter

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Harga BBM di SPBU Vivo dikabarkan naik lagi. Ini menjadi kali kedua BBM di SPBU Vivo naik dalam waktu yang tidak begitu lama.

Seperti diketahui, BBM Vivo memang sedang menjadi primadona setelah pemerintah menaikkan harga BBM di Pertamina.

Mulanya, BBM termurah Vivo dijual dengan harga Rp8.900 per liternya. Ini lebih murah dari Pertalite milik Pertamina yang dibanderol Rp10.000 per liter.

Namun setelah viral, SPBU Vivo kemudian menaikkan harga BBM Revvo 89 termurah mereka menjadi Rp10.900 per liter alias hanya beda Rp900 perak dari Pertalite.

Belum lama ini, tanah air kembali heboh dengan dugaan kualitas BBM Pertalite yang tidak terlalu bagus. Bahkan, beberapa orang mengeluhkan jika BBM Pertalite milik Pertamina lebih boros dari sebelumnya.

Mengacu pada alasan ini, SPBU Vivo kembali diserbu pengguna kendaraan di Indonesia. Mereka rela membayar lebih asal mendapatkan kualitas BBM yang sebanding.

Banyak juga warganet yang wilayahnya belum ada SPBU Vivo berharap agar SPBU tersebut segera dibangun di wilayah mereka.

Tak butuh waktu lama, hanya selang beberapa hari setelah SPBU Vivo kembali ramai diserbu pelanggan, kini mucul kabar harga BBM di SPBU Vivo dinaikkan kembali.

Dari foto yang beredar, BBM Revvo 89 yang semula dijual Rp8.900 per liter, kemudian naik Rp10.900 per liter, kini dijual Rp11.600 per liternya.

Netizen-pun kembali mengeluh di media sosial tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan harga-harga BBM ini.

