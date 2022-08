Harga Pangan Hari Ini, 29 Agustus: Harga Cabai Turun, Telur Naik

Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Harga beberapa bahan pangan hari ini, Senin (29/8/2022) terpantau stabil kecuali telur ayam ras yang masih berada di harga rata-rata Rp31.000 per kilogram.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) pada Senin (29/8/2022) pukul 09.50 WIB, harga cabai merah besar Rp59.150 per kilogram atau turun 0,76 persen dibanding kemarin.

Harga cabai merah keriting pada hari ini juga tercatat turun 0,17 persen jadi Rp60.200 per kg. Kemudian, harga cabai rawit hijau Rp50.500 per kg, dan cabai rawit merah Rp60.950 per kg, turun 0,97 persen.

Harga bawang merah ukuran sedang turun 1,4 persen dibanding kemarin jadi Rp 38.650 per kg dan bawang putih jadi Rp28.450 per kg, turun 0,7 persen. Selanjutnya harga daging sapi tetap di Rp128.000 per kg untuk kualitas 2 dan Rp137.400 per kg untuk kualitas 1.

Kemudian daging ayam ras juga turun 0,28 persen jadi RP35.300 per kg. Adapun, harga telur ayam ras naik 0,16 persen jadi Rp31.350 per kg.

Untuk harga minyak goreng curah saat ini masih stabil di Rp14.950 per kg, minyak goreng kemasan merek 1 Rp23.150 per kg, dan merek 2 Rp21.550 per kg.

Selain itu, harga beras juga stabil terkecuali beras medium yang naik 0,42 persen jadi Rp11.950 per kg. Harga beras kualitas bawah I Rp10.800 per kg, kualitas bawah II Rp10.550 per kg, kualitas medium II Rp11.700 per kg, kualitas super I Rp13.200 per kg, kualitas super II Rp12.800 per kg dan kualitas medium II Rp11.700 per kg.

Sementara itu, harga terigu saat ini naik 0,81 persen jadi Rp12.500 per kg. Adapun, harga kedelai impor Rp14.200 per kg dan gula pasir Rp14.400 per kg.

