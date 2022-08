Harga Pangan Hari Ini, 25 Agustus: Cabai Merah Besar dan Gula Premium Naik

Bisnis.com, JAKARTA – Harga sejumlah komoditas pangan terpantau turun pada Kamis (25/8/2022). Tetapi, hanya harga cabai merah besar dan gula pasir premium yang menunjukkan kenaikan.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Startegis (PIHPS) Nasional, Kamis (25/8/2022), harga minyak goreng kemasan bermerek 1 terpantau di harga Rp22.950 per kg atau turun sebesar Rp200 (0,86 persen) dibandingkan hari sebelumnya.

Sementara itu harga minyak goreng kemasan bermerek 2 dibandrol Rp21.500 per kg, turun Rp50 (0,23 persen) dari sebelumnya. Lalu, minyak goreng curah turun sebesar Rp350 (2,34 persen) jadi Rp14.600 dari sebelumnya.

Selanjutnya harga terpantau naik untuk cabai merah besar sebesar Rp60.100 per kg, naik Rp150 (0,25 persen) dari sebelumnya. Untuk cabai merah keriting seharga Rp59.700 per kg, turun Rp700 (1,16 persen) dari sebelumnya.

Komoditas telur ayam ras yang harganya melambung dalam sebulan terakhir juga masih bertengger di level Rp30.850 per kg, turun tipis dari hari sebelumnya Rp31.000 per kg. Adapun harga tertinggi berada di Provinsi Papua Rp39.650 per kg, sedangkan harga terendah ada di Provinsi Jambi Rp26.450 per kg.

Lalu, cabai rawit merah turun jadi Rp56.100 per kg, turun Rp6.400 (10,24 persen) dari sebelumnya dan cabai rawit hijau seharga Rp47.150 per kg, turun Rp3.900 (7,64 persen) dari sebelumnya.

Harga bawang putih ukuran sedang juga turun sebesar Rp200 menjadi Rp28.500 per kg (0,7 persen) dari sebelumnya.

Untuk komoditas lain seperti gula pasir kualitas premium seharga Rp15.950 per kg, turun Rp50 (0,31 persen). Gula pasir lokal Rp14.400 per kg, turun Rp100 (0,69 persen) dari sebelumnya. Lalu, beras kualitas super I tetap seharga Rp13.200 per kg.

