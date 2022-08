Harga Telur Naik Tembus Rp35.000 per Kg! Ini Penyebabnya

Bisnis.com, JAKARTA – Harga telur ayam hari ini, Rabu, 24 Agustus 2022, terpantau menembus harga Rp35.000 per kilogram (kg) di wilayah DKI Jakarta.

Berdasarkan pantauan pada Info Pangan Jakarta pukul 12.00 WIB, harga telur ayam tertinggi yakni Rp35.000/kg terdapat di Pasar Petojo Ilir, Jakarta Pusat. Sementara harga terendah Rp28.000 per kilogram di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur.

Selain Jakarta, dilaporkan pula untuk wilayah Cianjur, Jawa Barat, juga memiliki kenaikan yang signifikan menjadi Rp35.000 per kilogram, yang sebelumnya satu kilogram telur seharga Rp27.000.

Sementara bila melihat harga telur ayam secara rata-rata nasional di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN), yakni sebesar Rp30.850/kg. Adapun harga terendah terdapat di Jambi, Rp25.450/kg, dan tertinggi di Papua, Rp39.650/kg.

Sebelumnya Kementerian Perdagangan menyebutkan harga telur ayam mengalami kenaikan akibat harga pokok produksi atau HPP peternak sangat bergantung pada harga pakan impor untuk ayam seperti jagung dan soy bean meal yang saat ini terpantau juga tinggi.

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional pun telah berusaha dalam memenuhi jagung pakan dari Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, ke peternak Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) di sentra Jawa Timur dan Jawa Tengah sejak Juli lalu.

Sekretaris Jenderal Gabungan Asosiasi Pengusaha Peternak Ayam Nasional (Gopan) Sugeng Wahyudi menyebutkan bahwa saat ini harga pakan ayam mencapai Rp9.000 per kg yang menyebabkan kenaikan harga ayam hidup maupun telur.

“Dengan harga pakan Rp9.000 per kg, harga anak ayam Rp7.000 per ekor. Biaya pokok peternak per kg ayam hidup di kandang sudah Rp21.000,” ujarnya, Senin (22/8/2022).

Sugeng menyampaikan, seharusnya harga acuan di kandang sebesar Rp20.000 per kilogram. Artinya, dengan kenaikan harga tersebut turut mengerek harga telur di tingkat peternak hingga tingkat konsumen.

