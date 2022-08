Ini 5 Negara dengan Harga BBM Termahal di Dunia, RI Nomor Berapa?

Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak mentah dunia yang masih melambung tinggi membuat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tak terhindarkan belakangan ini di seluruh dunia.

Dikutip dari Global Petrol Price, harga BBM per 8 Agustus 2022, terdapat lima negara dengan harga BBM termahal di dunia.

Ini 5 Negara dengan Harga BBM Termahal di Dunia

1. Hong Kong

Hong Kong masih merupakan negara dengan harga BBM termahal untuk jenis RON 95 yakni US$2,98 per liter atau Rp44.700 per liter jika mengacu dengan asumsi Rp15.000 per dolar AS.

2. Islandia

Negara dengan harga BBM termahal kedua di dunia adalah Islandia yakni US$2,41 per liter atau setara dengan Rp37.350 per liter.

3. Barbados

Negara selanjutnya adalah Barbados dengan harga US$2,39 per liter atau setara dengan Rp35.850 per liter.

4. Republik Afrika Tengah

Negara Republik Afrika Tengah memiliki harga BBM termahal keempat di dunia yaki US2,33 per liter Rp34.950 per liter.

5. Belize

Belize tercatat sebagai negara dengan harga BBM termahal kelima dengan harga US$2,3 per liter atau setara dengan Rp34.500 per liter.

Adapun, Indonesia berada di urutan keempat di kawasan Asean. Harga BBM yang dipatok dengan harga US$1,16 per liter atau Rp17.250 per liter ternyata berada pada urutan keempat di Asean.

Nominal tersebut tipis di bawah Thailand yang dipatok US$1,31 per liter atau Rp19.650 per liter. Sementara, harga BBM di Malaysia tercatat yang paling rendah dengan harga US$0,46 per liter atau hanya Rp6.900 per liter.

