Harga Pangan Hari Ini, 28 Juli: Harga Cabai Kembali Naik

Bisnis.com, JAKARTA - Harga cabai kembali naik setelah beberapa hari sempat mengalami penurunan. Harga cabai rawit hijau, misalnya mencapai Rp59.150 per kilogram pada Kamis (28/7/2022).

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN), Kamis (28/7/2022) pukul 11.30 WIB, harga cabai rawit hijau Rp59.150 per kilogram (kg), naik 1,72 persen dibanding kemarin.

Kemudian cabai merah besar Rp76.050 per kg, naik 1,54 persen, cabai merah keriting Rp73.100 per kg, turun 0,14 persen, sedangkan harga cabai rawit merah Rp74.000 per kg, turun 0,34 persen.

Harga cabai merah termurah berada di Sulawesi Utara Rp36.900 per kg, Sulawesi Selatan Rp 41.250 per kg, Gorontalo Rp49.150 per kg, dan Sulawesi Tengah Rp52.000 per kg, sedangkan harga cabai termahal ada di Sumatra Utara Rp83.850 per kg, Kalimantan Utara Rp84.250 per kg, Aceh Rp90.400 per kg, DKI Jakarta Rp95.000 per kg, dan Kalimantan Tengah Rp96.000 per kg.

Kemudian untuk telur kini kembali turun tipis setelah beberapa hari lalu terus naik. Saat ini harga telur Rp29.200 per kg, turun 0,68 persen dibanding kemarin, daging ayam ras Rp35.600 per kg, turun 2,2 persen, dan daging sapi Rp127.800 per kg, turun 0,31 persen.

Sementara itu, bawang merah Rp54.850 per kg, turun 3,69 persen, bawang putih Rp28.600 per kg, turun 2,72 persen dan gula pasri Rp14.550 per kg.

Minyak goreng curah Rp15.700 per kg, naik 0,64 persen, minyak goreng kemasan merek 2 Rp22.650 per kg, turun 0,44 persen dan merek 1 Rp24.150 per kg, turun 0,82 persen.

Adapun, untuk beras rata-rata mengalami penurunan. Beras kualitas bawah I Rp10.550 per kg, turun 1,4 persen dibanding kemarin, beras kualitas bawah II Rp10.300 per kg, turun 0,96 persen, beras kualitas medium I Rp11.700 per kg, turun 0,85 persen dan beras kualitas medum II Rp11.550 per kg, dan beras kualitas medium I Rp11.700 per kg, turun 0,85 persen.

