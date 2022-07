Update Pangan: Harga Cabai Rawit Hari Ini Turun Tipis

Bisnis.com, JAKARTA – Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional melaporkan harga cabai rawit turun tipis pada hari ini, Jumat (8/7/2022).

Harga cabai rawit merah pada pukul 14.25 WIB berada di harga Rp95.300 per kilogram, turun 0,68 persen atau Rp650 per kilogram jika dibandingkan hari kemarin. Sementara itu, cabai rawit hijau juga turun tipis dari Rp74.700 menjadi Rp74.600 per kilogram.

Dalam Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP), bila melihat harga cabai rawit merah per wilayahnya, Pulau Sulawesi menjadi daerah yang memiliki harga terendah per 7 Juli 2022, dengan kisaran Rp60.000 hingga Rp95.833 per kilogram.

Sementara itu, harga cabai rawit merah tertinggi di Kepulauan Bangka Belitung yaitu mencapai Rp150.000 per kilogram.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat kenaikan harga cabai karena berkurangnya pasokan sebagai akibat curah hujan tinggi, serangan hama penyakit Antraknosa/Patek (Tuban, Blitar dan Kediri).

Selain itu, kenaikan harga cabai juga dipengaruhi faktor pengalihan fungsi lahan ke komoditas lain, perubahan pola/jadwal tanam, dan kenaikan harga Saprodi-pestisida di beberapa sentra produk.

Sulawesi Selatan diketahui mengalami surplus cabai sehingga harga di daerah tersebut harganya lebih rendah. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional juga telah melakukan mobilisasi cabai dari Sulawesi Selatan ke pasar di Jakarta, tetapi harga masih belum dapat kembali normal.

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) pada hari ini melalui unggahan resmi di Instagram @badanpangannasional melaporkan sepanjang 15 Juni hingga 6 Juli 2022 telah memfasilitasi pengiriman cabai rawit merah dari Wajo dan Jeneponto Sulawesi Selatan ke Pasar Induk Kramat Jati sebanyak 70,153 ton.

Dalam periode 7 Juni-7 Juli 2022, SP2KP mencatat harga cabai rawit merah telah melonjak 25,81 persen dari Rp76.700 ke Rp96.500 per kilogram. Artinya dalam satu bulan terakhir harga cabai mengalami reli kenaikan sebesar Rp19.800 per kilogram.

Meski masih terpantau tinggi, adanya panen raya di sejumlah daerah telah menekan harga cabai tersebut di beberapa pasar seperti Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ), Jakarta Timur. Pedagang mengaku saat ini stok sedang banyak dan harga telah turun menjadi Rp70.000 per kilogram.

"Alhamdulillah produksi dan pasokan di sentra melimpah dan mulai hari ini harga cabai turun di kisaran Rp70.000-Rp80.000," ujar Udin, salah satu pedagang di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, dikutip dari keterangan resmi Kementerian Pertanian, Kamis (7/7/2022).

