Astaga! Harga Cabai Merah Naik Hampir Rp100.000 per Kilogram

Bisnis.com, JAKARTA – Harga cabai merah pada hari ini, Selasa (5/7/2022) terpantau masih tinggi yaitu hampir mendekati Rp100.000 per kilogram di wilayah Jakarta.

Berdasarkan data Info Pangan Jakarta per 5 Juli 2022 pukul 11.37 WIB, harga cabai merah keriting menyentuh Rp97.011 per kg dan cabai merah besar di angka Rp89.682 per kg.

Secara nasional, rata-rata harga cabai merah keriting dan besar masing-masing Rp78.300 dan Rp76.100 per kilogram.

Bahkan berdasarkan pantauan di early warning system Kementerian Perdagangan, harga cabai merah wilayah Sumatra telah mencapai lebih dari Rp100.000 per kilogram. Adapun, harga tertinggi berada di Riau yaitu Rp127.500 per kg.

Dalam sistem tersebut, harga cabai merah keriting naik 6,1 persen atau Rp4.500 per kilogram dibandingkan hari sebelumnya. Pada periode yang sama, harga cabai merah besar naik 7,79 persen atau naik Rp5.500 per kilogram.

Dengan alasan yang sama seperti cabai rawit, cabai merah juga mengalami kenaikan karena berkurangnya pasokan sebagai akibat curah hujan tinggi, serangan hama penyakit antraknosa/patek (Tuban, Blitar, dan Kediri).

Adanya pengalihan fungsi lahan ke komoditas lain, perubahan pola/jadwal tanam, dan kenaikan harga Saprodi-pestisida di beberapa sentra produk. Padahal, menurut pedagang, harga cabai merah normalnya berada di kisaran Rp20.000 per kilogram.

