Bisnis.com, JAKARTA - Nilai kurs pajak untuk periode 18-24 Maret 2020 terpantau melemah terhadap mayoritas mata uang asing.

Kurs pajak terhadap dolar Amerika Serikat (AS) untuk sepekan ke depan ditetapkan senilai Rp14.572,00 per dolar AS. Posisi ini naik Rp338 per dolar AS dibandingkan nilai kurs acuan yang digunakan pemerintah pekan lalu.

Nilai kurs pajak terhadap euro juga melemah. Kurs pajak terhadap mata uang euro tercatat naik Rp301 per euro dibandingkan pekan lalu, menjadi Rp16.306,56 per euro.

Selain dolar AS dan euro, kurs pajak terhadap dolar Singapura juga terpantau melemah. Nilainya naik 73,08 poin dibandingkan pekan lalu, menjadi Rp10.365,05 per dolar Singapura.

Sementara itu, kurs pajak terhadap poundsterling terpantau menguat. Nilainya turun dari Rp18.435,88 per poundsterling pada pekan lalu menjadi Rp18.335,78 per poundsterling pada pekan ini.

Ketentuan kurs pajak tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 13/MK.10/2020.

Kurs pajak mingguan digunakan sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), serta pajak lain yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor didasarkan atas kurs pajak saat wajib pajak melakukan pembayaran pajak.

Berikut besaran kurs pajak untuk periode 18-24 Maret 2020:

Kurs Pajak Pekan Ini, 18-24 Maret 2020 Kode Mata Uang 11-27 Maret 2020 18-24 Maret 2020 Perubahan USD Dollar Amerika Serikat 14.234,00 14.572,00 338,00 AUD Dolar Australia 9.397,57 9.202,13 -195,44 CAD Dolar Canada 10.583,69 10.545,23 -38,46 DKK Kroner Denmark 2.142,14 2.182,05 39,91 HKD Dolar Hongkong 1.831,75 1.875,23 43,48 MYR Ringgit Malaysia 3.400,67 3.418,19 17,52 NZD Dolar Selandia Baru 8.969,70 8.952,96 -16,74 NOK Kroner Norwegia 1.527,34 1.465,24 -62,10 GBP Poundsterling Inggris 18.435,88 18.335,78 -100,10 SGD Dolar Singapura 10.291,97 10.365,05 73,08 SEK Kroner Swedia 1.508,84 1.510,15 1,31 CHF Franc Swiss 15.062,43 15.421,76 359,33 JPY Yen Jepang (100 ) 13.459,54 13.758,80 299,26 MMK Kyat Myanmar 10,20 10,54 0,34 INR Rupee India 193,90 197,12 3,22 KWD Dinar Kuwait 46.615,36 47.509,50 894,14 PKR Rupee Pakistan 92,27 92,09 -0,18 PHP Peso Philipina 281,17 286,49 5,32 SAR Riyad Saudi Arabia 3.793,05 3.879,89 86,84 LKR Rupee Srilanka 78,22 79,55 1,33 THB Baht Thailand 452,46 460,32 7,86 BND Dolar Brunei Darussalam 10.293,90 10.360,78 66,88 EUR Euro 16,005,56 16,306,56 301,00 CNY Yuan China 2.052,49 2.081,92 29,43 KRW Won Korea 11,94 12,07 0,13

*Catatan: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100 Yen

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan