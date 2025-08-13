BPOM Cabut Izin Edar 69 Produk Kosmetik Langgar Aturan pada Agustus 2025

Afiffah Rahmah Nurdifa - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tercatat telah mencabut izin edar sejumlah kosmetik yang melanggar ketentuan. Setidaknya terdapat 69 produk yang ditarik dari pasar pada Agustus 2025.

Merujuk laman resmi BPOM, pada awal Agustus lembaga ini telah menarik 34 produk kosmetik yang disebut mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang.

Adapun, sebagian besar temuan masih didominasi kosmetik yang diproduksi berdasarkan kontrak produksi, yaitu sebanyak 28 item, 2 item temuan merupakan produk kosmetik lokal dan 4 item lainnya merupakan kosmetik impor.

Produk-produk tersebut terbukti terdapat bahan berbahaya dan/atau dilarang yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen.

Dalam hal ini, bahan dilarang dan/atau berbahaya yang ditemukan, yaitu merkuri, asam retinoat, hidrokuinon, timbal, pewarna kuning metanil, dan steroid.

Selanjutnya, pada 7 Agustus lalu, BPOM mencabut izin edar 21 produk yang tak sesuai klaim. Produk-produk tersebut telah terbukti memiliki komposisi yang tak sesuai dengan yang didaftarkan ke lembaga tersebut.

Terbaru, pada 12 Agustus kemarin BPOM mencabut izin edar 14 produk kosmetik wanita yang dipromosikan menggunakan klaim menyesatkan dan tidak sesuai dengan norma kesusilaan.

Daftar Produk Kosmetik yang Dicabut BPOM Agustus 2025

Daftar Produk dengan Kandungan Berbahaya

1. AENI BEAUTIFUL SECRET Facial Wash - merkuri

2. ASTRID GLOW'S Body Serum Booster - asam retinoat, hikdrokuinon

3. BOGOTA DIAMONDGLOW Night Cream - asam retinoat, hikdrokuinon

4. CHARISMALUX Acne Treatment - flusinolon asetonida

5. CHARISMALUX Extra Whitening - asam retinoat, hikdrokuinon, mometason furoat

6. EMGLOW Night Cream X2T Acne - asam retinoat, flusinolon asetonida

7. GWS BY AGT Gold Jelly Luxury HG - flusinolon asetonida

8. HRA COSMETIC Facial Wash - merkuri, hidrokuinon

9. HRA COSMETIC Toner - merkuri

10. KHOJATI DELUX SURMA - timbal

11. LIEBIESKIN Bright Glow Night Cream - hidrokuinon

12. MILA GLOW Night Cream - asam retinoat, hikdrokuinon

13. MUFIA Brightening Night Cream - merkuri

14. N/S BY NHUNU SHOP Body Lotion Booster N/S by Nhunu Shop - merkuri

15. NAYURA BEAUTY Toner - merkuri

16. NCGLOW Day Cream - hidrokuinon

17. NCGLOW Facial Wash - merkuri

18. NCGLOW Night Cream Premium - merkuri

19. NEW WSP Day Cream - merkuri

20. NU GLOWING SKINCARE Exclusive Brightening Night Cream - flusinolon asetonida

21. RAJNI GOLD DIAMOND Cherry Red Henna Cone - pewarna kuning metanil

22. RAJNI GOLD DIAMOND Nail Henna Red - pewarna kuning metanil

23. RAJNI GOLD DIAMOND Red Henna Cone - pewarna kuning metanil

24. SARASKIN COSMETIC Night Cream Retinol Booster - asam retinoat, klobetasol propionat

25. SH BEAUTY Night Cream - asam retinoat

26. SHIMMER AND SHINE BY BYLA BEAUTY Brightening Night Cream - asam retinoat, hidrokuinon

27. SSC GLOW SAKINAH SKINCARE Glow Booster Night Cream - asam retinoat, hikdrokuinon, flusinolon asetonida

28. SW GLOW'S Handbody - merkuri

29. SYS GLOW SLIM YOUR & SQUEEN GLOW Night Cream - asam retinoat

30. WBS COSMETICS Body Lotion Booster Brightening - merkuri

31. WBYUTIE SKINCARE Facial Wash - merkuri

32. WBYUTIE SKINCARE Luxury sunscreen UV protect - hidrokuinon

33. WBYUTIE SKINCARE Night Cream Glow - hidrokuinon

34. MC - asam retinoat, hikdrokuinon, mometason furoat

Daftar Produk Tak Sesuai Klaim

1. AAC Face Tonic AHA

2. AAC Day Cream with Brightener

3. AAC S B Oily

4. AMIRADERM Glowing Night Cream Series

5. DR. LANE Face Toner For Acne Prone Skin

6. DR. LANE Reti-Lane Whitening Serum

7. DR. LANE Soft Peeling

8. BRIGHT & ROSE COSMETICS Matte Lip Cream 01

9. EUROMEDICA Todd Oldham Spring Silk Tree Bergamot Eau de Toilette

10. GEN3 Vit C Brightening Serum

11. METARA Fun Matte Super Mild Lip Cream 08 Salvia

12. TERATU BEAUTY Miracle Deo Antiperspirant Spray

13. MECO CLEANSING MILK CITRUS

14. MECO CLEANSING MILK ROSE

15. MECO CLEANSING MILK CUCUMBER

16. MECO Beauty Lotion

17. MECO LIGHTENING CREAM

18. MECO PEARL CREAM

19. MECO FACE TONER CITRUS

20. MECO FACE TONER ROSE

21. MECO FACE TONER CUCUMBER

Daftar Produk Klaim Sesat

1. VERBA Xtrass

2. SKINLYFE Albus Breast Oil

3. QIUSKIN QUIN'S Breast Serum

4. VIOLLA Breast Gel Serum

5. PHERINI Breast Care Serum

6. NUNACA SKINCARE Nunaca Breast Serum

7. PRISA Bust Fit Secret Serum

8. PRISA Wonder Bust Cream (NA18220101929)

9. PRISA Wonder Bust Cream (NA18220106468)

10. PRISA Wonder Bust Cream (NA18220107607)

11. SMART BREAST Breast Luxury Oil

12. GENDES Spray With Vanilla

13. VERBA Breast G

14. GENDES Aromatic Feminine Wash Foam Vanilla