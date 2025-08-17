ASDP Gelar Relawan Mengajar dan Edukasi Gizi untuk Masyarakat Gorontalo

ASDP dan Relawan Bakti BUMN melakukan edukasi gizi, pelatihan UMKM, dan pembangunan fasilitas di Gorontalo.

Bisnis.com, JAKARTA — Memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersama tim Relawan Bakti BUMN (RBB) Batch VIII dan warga Desa Bongo Batudaa Pantai di Provinsi Gorontalo menggelar upacara sekaligus kemeriahan berbagai lomba.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian RBB pada 15–17 Agustus 2025 yang juga melibatkan 10 relawan BUMN dan 5 relawan ASDP.

ASDP dan relawan bergotong royong melaksanakan Posyandu serta edukasi gizi di Posyandu Samudra, pelatihan UMKM, pembangunan fasilitas Pantai Dulanga, kegiatan mengajar, pelatihan BUMDes, pengecatan perahu nelayan, hingga penyediaan sarana toilet dan lapangan olahraga.

Wakil Direktur Utama ASDP Yossianis Marciano, turut mengajar di SMP Negeri 2 Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo, serta menyampaikan materi inspiratif seputar maritim dan pentingnya karakter generasi muda.

Menurutnya, kemerdekaan sejati berarti memastikan anak bangsa memiliki akses pada pendidikan, kesehatan, dan semangat nasionalisme. “Kami hadir tidak hanya berbagi pengetahuan, tetapi juga menyalakan kembali semangat kebangsaan dan harapan untuk masa depan,” ujar Yossi, dikutip dari siaran pers, Minggu (17/8/2025).

Pelatihan UMKM diikuti lebih dari 30 pelaku usaha lokal dengan materi pemasaran digital, foto produk, serta peningkatan nilai jual. Relawan juga memberi pelatihan soft skills kepada pengurus BUMDes seperti sablon, public speaking, tour guide, dan pengembangan desa wisata.

Desa Bongo yang termasuk 50 besar ADWI 2021 dinilai memiliki potensi budaya dan wisata tinggi. Untuk itu, ASDP juga menyerahkan bantuan penampungan air bersih dan penanaman pohon kelapa sebagai wujud dukungan terhadap SDGs, khususnya pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, hingga ekosistem darat dan laut.

Melalui program ini, ASDP menegaskan perannya sebagai BUMN yang tidak hanya membangun konektivitas antarpulau, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial masyarakat di wilayah kepulauan.

Di sisi lain, sebagai upaya perkuatan konektivitas penyeberangan, ASDP Cabang Luwuk menghadirkan akses transportasi yang menghubungkan Gorontalo dan Sulawesi Tengah. KMP Tanjung Api beroperasi setiap hari melayani rute Gorontalo – Pagimana (PP) pukul 20.00 WITA dengan pola bergantian: satu hari dari Gorontalo, hari berikutnya dari Pagimana.

Selain itu, KMP Tuna Tomini melayani rute Gorontalo – Wakai setiap Selasa dan Jumat pukul 16.00 WITA, serta Wakai – Gorontalo pada Senin dan Kamis pukul 17.00 WITA, memperkuat konektivitas masyarakat ke wilayah Togean dan sekitarnya.