Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

APBN Pertama Prabowo: Pertumbuhan Ekonomi 5,4%, Realistis atau Ambisius?

Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4% di 2026, lebih tinggi dari 5,2% di 2025. Apakah target ini realistis mengingat tren ekonomi sebelumnya?
Surya Dua Artha Simanjuntak
Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 16:03
Share
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 sebesar 5,4%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan target maupun outlook APBN 2025 yang tercatat di angka 5,2%. 

Adapun target pertumbuhan ekonomi ini disampaikan dalam pidato nota keuangan RAPBN 2026 di DPR pada Jumat (15/8/2025) siang. 

Meski masih di kisaran 5%, namun catatan Bisnis menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi tidak pernah mencapai angka 5%. Pada tahun 2025, pertumbuhan hanya diperkirakan di kisaran 5%.

Lantas, seperti apa rapor capaian indikator-indikator ekonomi itu dalam 5 tahun terakhir?

Pertama, pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi pendapatan perpajakan dan program kesejahteraan. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi.

Pada 2020 atau awal pandemi Covid-19 misalnya, ekonomi mengalami resesi yaitu -2,07. Pada 2021, Indonesia bisa langsung keluar dari resesi dengan pertumbuhan ekonomi 3,69%.

Pada 2022, pertumbuhan ekonomi terus melaju naik ke 5,31%. Hanya saja dua tahun setelahnya, pertumbuhan ekonomi mengalami tren penurunan yaitu 5,05% pada 2023 dan 5,03% pada 2024.

Baca Juga

Pada tahun ini, pertumbuhan ekonomi ditarget di angka 5,2% namun realisasinya per semester I/2025 hanya 4,99%.

Kedua, tingkat kemiskinan yang menjadi salah satu faktor cerminan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan lima tahun terakhir cenderung turun yaitu 26,42 juta (9,78% dari total populasi) pada Maret 2020, naik ke 27,54 juta (10,14% dari total populasi) pada Maret 2021, turun ke 26,16 juta (9,54% dari total populasi).

Kembali turun ke 25,9 juta (9,36% dari total populasi) pada Maret 2023, turun lagi ke 25,22 juta (9,03% dari total populasi) pada Maret 2024, dan terbaru turun ke 23,85 juta (8,47% dari total populasi).

Kendati cenderung turun, tingkat kemiskinan sempat menjadi sorotan banyak pihak terutama karena perhitungan standar garis kemiskinan belum diganti sejak 1997 sehingga dinilai kurang relevan. 

Ketiga, tingkat inflasi yang berpengaruh ke daya beli masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, inflasi naik-turun yaitu 1,68% pada akhir 2020; naik ke 1,87% pada akhir 2021; melonjak tajam ke 5,51% pada akhir 2022, turun ke 2,61% pada akhir 2023; dan kembali turun ke 1,57% pada akhir 2024.

Keempat, cadangan devisa (cadev) yang menunjukkan ketahanan ekonomi terutama terkait likuiditas internasional. Dalam lima tahun terakhir, cadev cenderung naik.

Pada Desember 2020, cadev sebesar US$135,9 miliar; naik ke US$144,9 miliar pada Desember 2021; turun ke US$137,2 miliar pada Desember 2022; naik ke US$146,4 miliar pada Desember 2023; dan naik ke US$155,7 miliar pada Desember 2024.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Surya Dua Artha Simanjuntak
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

BCA Leads Djarum Group Companies in Profitability
Premium
1 jam yang lalu

BCA Leads Djarum Group Companies in Profitability

Manuver Konglomerat Pendiri VinFast Bidik Pasar EV Indonesia dan Negara Tetangga
Premium
2 jam yang lalu

Manuver Konglomerat Pendiri VinFast Bidik Pasar EV Indonesia dan Negara Tetangga

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prabowo Pamer Ekonomi RI Tumbuh 5,12%, Investasi Rp942 Triliun

Prabowo Pamer Ekonomi RI Tumbuh 5,12%, Investasi Rp942 Triliun

Rapor Ekonomi RI 5 Tahun Terakhir Jelang Prabowo Bacakan Nota Keuangan RAPBN 2026

Rapor Ekonomi RI 5 Tahun Terakhir Jelang Prabowo Bacakan Nota Keuangan RAPBN 2026

Pilah-Pilih Saham Konsumer saat Target Laju Ekonomi 5,2% RAPBN 2026

Pilah-Pilih Saham Konsumer saat Target Laju Ekonomi 5,2% RAPBN 2026

Menakar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2% pada 2026 ke Sektor Konsumer

Menakar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2% pada 2026 ke Sektor Konsumer

Postur RAPBN 2026 Lengkap yang Ditetapkan Prabowo

Postur RAPBN 2026 Lengkap yang Ditetapkan Prabowo

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Prabowo: Pemerintah Alokasikan Anggaran Kesehatan Rp244 Triliun Tahun Depan

Prabowo: Pemerintah Alokasikan Anggaran Kesehatan Rp244 Triliun Tahun Depan

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo: Pemerintah Alokasikan Anggaran Kesehatan Rp244 Triliun Tahun Depan
Ekonomi
3 menit yang lalu

Prabowo: Pemerintah Alokasikan Anggaran Kesehatan Rp244 Triliun Tahun Depan

Prabowo Pamer IEU—CEPA Selesai Usai Nego Selama 10 Tahun
Jasa & Niaga
5 menit yang lalu

Prabowo Pamer IEU—CEPA Selesai Usai Nego Selama 10 Tahun

Postur RAPBN 2026 Lengkap yang Ditetapkan Prabowo
APBN
7 menit yang lalu

Postur RAPBN 2026 Lengkap yang Ditetapkan Prabowo

Prabowo Alokasikan Rp402,4 Triliun untuk Ketahanan Energi dalam RAPBN 2026
Energi & Tambang
8 menit yang lalu

Prabowo Alokasikan Rp402,4 Triliun untuk Ketahanan Energi dalam RAPBN 2026

Prabowo Alokasikan Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp335 Triliun di RAPBN 2026
Ekonomi
11 menit yang lalu

Prabowo Alokasikan Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp335 Triliun di RAPBN 2026

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Jelang Nota Keuangan, Ini Tren Defisit dan Penerimaan Pajak 5 Tahun Terakhir

2

Ekspor Batu Bara RI ke China Bangkit, Tapi B40 Buat Pengusaha Menjerit

3

Konstruksi Bendungan Bulango Ulu Hampir Rampung, Begini Progresnya

4

Nota Keuangan 2026: Ini Bocoran Kisaran Target Pajak, Belanja dan Defisit APBN

5

Stok Beras Sempat Kosong di Ritel, Pengusaha Akui Dapat Tekanan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Pawai Sambut HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Kota Bogor
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Jelang Nota Keuangan, Ini Tren Defisit dan Penerimaan Pajak 5 Tahun Terakhir

2

Ekspor Batu Bara RI ke China Bangkit, Tapi B40 Buat Pengusaha Menjerit

3

Konstruksi Bendungan Bulango Ulu Hampir Rampung, Begini Progresnya

4

Nota Keuangan 2026: Ini Bocoran Kisaran Target Pajak, Belanja dan Defisit APBN

5

Stok Beras Sempat Kosong di Ritel, Pengusaha Akui Dapat Tekanan