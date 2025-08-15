Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wajib Pajak Cirebon Protes Tagihan PBB Meroket dari Rp93,9 Juta ke Rp369 Juta

Wajib pajak di Kota Cirebon protes tarif PBB-P2 Melejit dari Rp93,9 juta ke Rp369 juta. Apa penyebabnya?
Hakim Baihaqi
Hakim Baihaqi - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 15:39
Share
Ilustrasi pajak. / dok. Freepik - 8photo
Ilustrasi pajak. / dok. Freepik - 8photo

Bisnis.com, CIREBON- Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Cirebon, Jawa Barat, menjadi sorotan setelah sejumlah wajib pajak mendapati kenaikan signifikan yang dianggap tidak masuk akal.

Seorang wajib pajak yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan, pada 2023, ia membayar pajak sebanya Rp93,9 juta untuk properti dengan luas tanah 10.000 meter persegi dan bangunan seluas 625.000 meter persegi. 

Namun pada 2024, angka tersebut tiba-tiba melonjak menjadi Rp369,3 juta, lebih dari empat kali lipat.

“Ini lonjakan yang sama sekali tidak rasional. Kami tidak mendapat penjelasan transparan dari pemerintah mengenai dasar perhitungan baru ini,” ujar narasumber yang namanya tak ingin disebut kepada Bisnis, Jumat (15/9/2025).

Menurutnya, kenaikan PBB-P2 menimbulkan ketidakpastian dan kecemasan bagi warga kota Cirebon yang memiliki aset besar di wilayah perkotaan.

Hingga saat ini, pemerintah Kota Cirebon belum memberikan penjelasan rinci mengenai dasar kenaikan PBB-P2 tersebut. Beberapa pejabat daerah memilih menahan komentar, sementara warga mulai mengorganisir forum diskusi untuk menuntut klarifikasi.

Baca Juga

Lonjakan pajak yang ekstrem ini menambah daftar panjang masalah fiskal yang kerap memicu protes publik.

"Warga yang memiliki properti besar, kenaikan PBB-P2 bukan sekadar masalah nominal, tetapi juga soal prinsip keadilan dan kepastian hukum," ujarnya.

Pemerintah Kota Cirebon menyatakan kesiapannya untuk menurunkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), meskipun belum memberikan kepastian kapan penyesuaian itu mulai berlaku. 

Janji ini muncul setelah gelombang aspirasi dari masyarakat yang mendesak agar tarif dikembalikan seperti pada 2023.

Aspirasi itu dipicu penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024, yang mengatur mekanisme baru penetapan PBB-P2. Beberapa warga mengklaim penyesuaian tarif ini mengakibatkan lonjakan beban pajak hingga ratusan persen, bahkan ada yang menyebutnya mencapai 1.000%.

Wali Kota Cirebon Effendi Edo membantah kabar kenaikan yang dianggap terlalu ekstrem tersebut. Ia menegaskan Pemkot memahami keresahan warga dan telah membahas persoalan ini secara internal. 

Menurutnya, angka 1.000% yang beredar tidak sesuai fakta di lapangan.

“Kalau memang ada kenaikan, nilainya tidak sampai segitu. Kami sudah membicarakan ini di internal, dan akan melakukan kajian ulang. Mudah-mudahan hasilnya nanti sesuai harapan masyarakat,” ujarnya, Jumat (15/8/2025).

Effendi menyebut proses evaluasi ini akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari dampak ekonomi terhadap wajib pajak hingga potensi penyesuaian nilai pajak. 

Namun, ia menekankan perubahan tidak bisa dilakukan instan karena harus melewati prosedur resmi, termasuk kemungkinan revisi regulasi.

“Semua harus berproses. Kami akan evaluasi secara komprehensif. Kalau memang diperlukan penyesuaian, Pemkot sangat terbuka untuk itu,” tambahnya.

Menurut Effendi, tantangan terbesar adalah mencari titik tengah antara kebutuhan anggaran pembangunan dengan kemampuan masyarakat membayar pajak. Ia mengisyaratkan bahwa keputusan akhir harus mempertimbangkan dua sisi tersebut agar adil dan proporsional.

“Kalau hanya melihat dari satu sisi, baik itu sisi penerimaan daerah atau beban masyarakat, kebijakan akan timpang. Kami harus mempertahankan keseimbangan,” tegasnya.

Meski sudah berjanji akan menurunkan tarif, Pemkot Cirebon belum menetapkan jadwal penerapan kebijakan tersebut. Effendi beralasan, kajian teknis dan administratif masih berjalan.

“Kalau diminta tanggal pasti sekarang, saya belum bisa jawab. Yang jelas, prosesnya akan kami percepat, tetapi tetap sesuai aturan,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hakim Baihaqi
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

BCA Leads Djarum Group Companies in Profitability
Premium
1 jam yang lalu

BCA Leads Djarum Group Companies in Profitability

Manuver Konglomerat Pendiri VinFast Bidik Pasar EV Indonesia dan Negara Tetangga
Premium
2 jam yang lalu

Manuver Konglomerat Pendiri VinFast Bidik Pasar EV Indonesia dan Negara Tetangga

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pemkot Cirebon Janji Turunkan Tarif PBB, tapi Masih Abu-Abu soal Waktu

Pemkot Cirebon Janji Turunkan Tarif PBB, tapi Masih Abu-Abu soal Waktu

DPR Bilang Kasus Bupati Pati Karena Efisiensi, Istana Membantah

DPR Bilang Kasus Bupati Pati Karena Efisiensi, Istana Membantah

Ramai Daerah Kerek Tarif Pajak, Tambal Sulam Siasati Efisiensi?

Ramai Daerah Kerek Tarif Pajak, Tambal Sulam Siasati Efisiensi?

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Dedi Mulyadi Pastikan Rencana Kenaikan PBB 1000% di Kota Cirebon Batal

Dedi Mulyadi Pastikan Rencana Kenaikan PBB 1000% di Kota Cirebon Batal

Mendagri Tito Kumpulkan Seluruh Kepala Daerah Imbas Demo Bupati Pati

Mendagri Tito Kumpulkan Seluruh Kepala Daerah Imbas Demo Bupati Pati

KDM Minta Bupati dan Wali Kota di Jabar Hapus Tunggakan PBB Warga

KDM Minta Bupati dan Wali Kota di Jabar Hapus Tunggakan PBB Warga

DPRD Cirebon akan Akhiri Drama PBB-P2 Naik 1.000%, Tarif Baru Dijanjikan Lebih Waras

DPRD Cirebon akan Akhiri Drama PBB-P2 Naik 1.000%, Tarif Baru Dijanjikan Lebih Waras

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Target Penerimaan Pajak Naik 13,5%, Tembus 2026 Rp2.357,7 Triliun di RAPBN 2026
Ekonomi
1 menit yang lalu

Target Penerimaan Pajak Naik 13,5%, Tembus 2026 Rp2.357,7 Triliun di RAPBN 2026

Prabowo Janji Perluas Hilirisasi di Dalam Negeri
Energi & Tambang
4 menit yang lalu

Prabowo Janji Perluas Hilirisasi di Dalam Negeri

Prabowo: Kepercayaan Investor ke RI Tetap Tinggi walau Dunia Gonjang-ganjing
Ekonomi
15 menit yang lalu

Prabowo: Kepercayaan Investor ke RI Tetap Tinggi walau Dunia Gonjang-ganjing

Wajib Pajak Cirebon Protes Tagihan PBB Meroket dari Rp93,9 Juta ke Rp369 Juta
Pajak
24 menit yang lalu

Wajib Pajak Cirebon Protes Tagihan PBB Meroket dari Rp93,9 Juta ke Rp369 Juta

Respons Titiek Usai Prabowo Minta Penggilingan Padi Kantongi Izin
Jasa & Niaga
30 menit yang lalu

Respons Titiek Usai Prabowo Minta Penggilingan Padi Kantongi Izin

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Jelang Nota Keuangan, Ini Tren Defisit dan Penerimaan Pajak 5 Tahun Terakhir

2

Ekspor Batu Bara RI ke China Bangkit, Tapi B40 Buat Pengusaha Menjerit

3

Konstruksi Bendungan Bulango Ulu Hampir Rampung, Begini Progresnya

4

Nota Keuangan 2026: Ini Bocoran Kisaran Target Pajak, Belanja dan Defisit APBN

5

Stok Beras Sempat Kosong di Ritel, Pengusaha Akui Dapat Tekanan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Puan Singgung Kritik Netizen dari Indonesia Gelap hingga Bendera One Piece

Puan Singgung Kritik Netizen dari Indonesia Gelap hingga Bendera One Piece

15 Agustus 2025

Foto

Kompetisi Panjat Tebing Internasional di Bandung
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Jelang Nota Keuangan, Ini Tren Defisit dan Penerimaan Pajak 5 Tahun Terakhir

2

Ekspor Batu Bara RI ke China Bangkit, Tapi B40 Buat Pengusaha Menjerit

3

Konstruksi Bendungan Bulango Ulu Hampir Rampung, Begini Progresnya

4

Nota Keuangan 2026: Ini Bocoran Kisaran Target Pajak, Belanja dan Defisit APBN

5

Stok Beras Sempat Kosong di Ritel, Pengusaha Akui Dapat Tekanan