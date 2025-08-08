Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ekonom Dorong Pelonggaran Moneter dan Kebijakan Fiskal, Ini Alasannya

Ekonom mendorong Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi pasca pandemi, meski BI sudah menurunkan suku bunga 100 basis poin.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 15:13
Share
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri didampingi Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti memberikan keterangan saat konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) di Jakarta, Rabu (19/3/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri didampingi Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti memberikan keterangan saat konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) di Jakarta, Rabu (19/3/2025). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA -- Momentum pelonggaran kebijakan moneter dan fiskal perlu dilanjutkan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang sedang menghadapi tantangan, salah satunya penerapan tarif timbal balik sebesar 19% dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Chief Indonesia and India Economist, HSBC Global Research, Prajul Bhandari menuturkan bahwa pasca pandemi, pemerintah Indonesia dan otoritas moneter cenderung konservatif. Mereka menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang sangat ketat. Hal itu mengakibatkan proses pemulihan ekonomi pasca pandemi berjalan lambat.

"Kita telah mengalami situasi kebijakan fiskal yang ketat, kebijakan moneter yang ketat selama beberapa tahun setelah pandemi dan untuk beberapa alasan yang bagus, seperti sulit bagi Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga," kata Prajul dalam siaran resminya, Jumat (8/8/2025).

Prajul mengakui bahwa Bank Indonesia telah melakukan penurunan suku bunga bahkan mencapai 100 basis poin dalam beberapa bulan terakhir. Pelonggaran kebijakan itu menurutnya, mampu meredam lonjakan inflasi dan berhasil menstabilkan nilai tukar rupiah.

Kendati demikian, dia melihat bahwa BI masih memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga hingga 75 basis poin lagi. Menurutnya keberlanjutan pelonggaran kebijakan moneter akan memiliki efek yang positif bagi perekonomian. 

"Ketika BI memangkas suku bunga acuan, dampaknya akan terpancar ke sejumlah suku bunga lain, misalnya, suku bunga kredit, suku bunga deposito. Hal ini tidak terjadi secara langsung, tetapi terjadi dengan jeda 2 hingga 3 kuartal. Dan setelah itu, permintaan kredit mungkin mulai meningkat, PDB juga mulai
meningkat."

Baca Juga

Sementara terkait kebijakan fiskal, Prajul menekankan bahwa pemerintah telah melonggarkan kebijakan fiskal tahun ini. Defisit APBN telah meningkat dari 1,6% terhadap PDB menjadi 2,8%, yang menurutnya merupakan pelonggaran substansial dalam waktu 2 tahun belakangan.

"Jadi, jika anda mengalami kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang dilonggarkan pada tahun 2025, apakah kita sudah mulai melihat dampak pertumbuhannya? Dan jawaban saya adalah ya."

Kinerja Ekonomi Kuartal II/2025

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan kedua atau kuartal II/2025 sebesar 5,12% secara tahunan atau year on year (YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Moh. Edy Mahmud, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, menjelaskan bahwa produk domestik bruto atau PDB Indonesia atas dasar harga berlaku pada kuartal II/2025 mencapai Rp5.947 triliun. Lalu, PDB atas harga konstan mencapai Rp3.396,3 triliun.

"Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2/2025 bila dibandingkan dengan triwulan 2/2024 atau secara YoY tumbuh sebesar 5,12%," ujar Moh. Edy Mahmud, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, di Gedung BPS, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Pertumbuhan ekonomi ini berada di atas proyeksi analis sebelumnya. Berdasarkan proyeksi dari 30 ekonom maupun lembaga yang dihimpun Bloomberg, median atau nilai tengah pertumbuhan PDB pada tiga bulan kedua 2025 adalah 4,8% (YoY). Estimasi tertinggi yakni pertumbuhan hingga 5% sedangkan terendah 4,6%.

Proyeksi pertumbuhan tertinggi yakni 5% diramalkan oleh Gareth Leather dari Capital Economics, Ltd. dan Enrico Tanuwidjaja dari PT Bank UOB Indonesia. 

Sementara itu, terendah diramalkan oleh Moody's Analytics Singapore, Jeemin Bang, serta Fakhrul Fulvian dari Trimegah Securities juga memproyeksikan pertumbuhan hanya 4,65%. 

Adapun Office of Chief of Economist Bank Mandiri Andry Asmoro memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 sebesar 4,79% YoY atau sedikit lebih rendah dari kuartal sebelumnya yaitu 4,87% YoY. 

Sementara itu, pertumbuhan diperkirakan sebesar 3,71% secara kuartalan atau quarter-on-quarter (QoQ) pada kuartal II/2025 sehingga bangkit dari kontraksi -0,98% QoQ pada kuartal I/2025. 

Andry menyebut pertumbuhan yang lebih rendah secara tahunan pada kuartal II/2025 dipicu oleh di antaranya konsumsi rumah tangga karena faktor musiman dan perilaku belanja yang selektif. Kendati demikian, bantuan sosial (bansos) pemerintah yang ditingkatkan bisa membantu perlambatan konsumsi masyarakat. 

Sementara itu, aktivitas investasi atau PMTB diperkirakan tumbuh sederhana. Itu terlihat dari penjualan semen dan turunnya penyaluran dana pinjaman yang produktif.

"Hal ini menunjukkan laju pembentukan modal yang lebih terukur karena pendekatan wait and see dari sektor usaha," ungkap Andry melalui keterangan tertulis, Senin (4/8/2025). 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Unilever Indonesia (UNVR) Eyes Market Expansion, Stronger Sales as Profit Continues Slipping
Premium
34 menit yang lalu

Unilever Indonesia (UNVR) Eyes Market Expansion, Stronger Sales as Profit Continues Slipping

Strategi Generasi Ketiga Konglomerat Grup Djarum Koleksi Portofolio Investasi Startup
Premium
1 jam yang lalu

Strategi Generasi Ketiga Konglomerat Grup Djarum Koleksi Portofolio Investasi Startup

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Anggota DPR Bangun Rumah Makan hingga Showroom Pakai Dana CSR BI-OJK

Anggota DPR Bangun Rumah Makan hingga Showroom Pakai Dana CSR BI-OJK

KPK Dalami Kasus Korupsi CSR BI-OJK, Satu Petinggi Dipanggil jadi Saksi

KPK Dalami Kasus Korupsi CSR BI-OJK, Satu Petinggi Dipanggil jadi Saksi

Bank of Englad Pangkas Bunga Acuan ke 4%, Level Terendah 2 Tahun Terakhir

Bank of Englad Pangkas Bunga Acuan ke 4%, Level Terendah 2 Tahun Terakhir

DPK Bank Makin Tebal, Nasabah Rajin Menabung?

DPK Bank Makin Tebal, Nasabah Rajin Menabung?

Prospek Cerah Pasar SBN Semester II/2025, Ini Katalis Utamanya

Prospek Cerah Pasar SBN Semester II/2025, Ini Katalis Utamanya

IHSG Terdongkrak Pertumbuhan Ekonomi 5,12%, Rotasi Saham Jadi Strategi Kunci?

IHSG Terdongkrak Pertumbuhan Ekonomi 5,12%, Rotasi Saham Jadi Strategi Kunci?

Fahri Hamzah: Perputaran Ekonomi Sektor Perumahan Rp310 Triliun per Tahun

Fahri Hamzah: Perputaran Ekonomi Sektor Perumahan Rp310 Triliun per Tahun

Ekonom Bank Mandiri Nilai Riau Punya Modal Kuat Jadi Pilar Ekonomi Nasional

Ekonom Bank Mandiri Nilai Riau Punya Modal Kuat Jadi Pilar Ekonomi Nasional

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Catatan Penerbangan Haji 2025: Pesawat Delay hingga Rawan Penyusupan
Transportasi & Logistik
1 menit yang lalu

Catatan Penerbangan Haji 2025: Pesawat Delay hingga Rawan Penyusupan

Duh! 939.038 Buruh Jadi Korban PHK Imbas Relaksasi Impor
Jasa & Niaga
12 menit yang lalu

Duh! 939.038 Buruh Jadi Korban PHK Imbas Relaksasi Impor

Fahri Hamzah: Perputaran Ekonomi Sektor Perumahan Rp310 Triliun per Tahun
Properti
23 menit yang lalu

Fahri Hamzah: Perputaran Ekonomi Sektor Perumahan Rp310 Triliun per Tahun

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta
Manufaktur
06 Agt 2025 | 16:45 WIB

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta

Ekonom Dorong Pelonggaran Moneter dan Kebijakan Fiskal, Ini Alasannya
Ekonomi
33 menit yang lalu

Ekonom Dorong Pelonggaran Moneter dan Kebijakan Fiskal, Ini Alasannya

Duduk Perkara Sengketa Lahan Pondok Indah yang Picu Aksi Ormas GRIB
Properti
34 menit yang lalu

Duduk Perkara Sengketa Lahan Pondok Indah yang Picu Aksi Ormas GRIB

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Charoen Pokphand (CPIN) Buka Suara soal Isu Investasi Peternakan Babi di Jepara

2

Sri Mulyani Ungkap 30 Perusahaan Ajukan Insentif Pajak Buat Pendanaan Riset

3

Sri Mulyani Beberkan 24 Penerima LPDP Alumni MIT, 96 dari Harvard

4

Bapeten Beri Restu Thorcon, Perusahaan Nuklir Asal AS untuk Evaluasi Tapak di Babel

5

Kemenkeu Bantah Bakal Sisir Ulang Anggaran, Tegaskan Efisiensi Berlanjut

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Duduk Perkara Sengketa Lahan Pondok Indah yang Picu Aksi Ormas GRIB

Duduk Perkara Sengketa Lahan Pondok Indah yang Picu Aksi Ormas GRIB

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Senam Anak Indonesia Hebat Pecahkan Rekor MURI
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Charoen Pokphand (CPIN) Buka Suara soal Isu Investasi Peternakan Babi di Jepara

2

Sri Mulyani Ungkap 30 Perusahaan Ajukan Insentif Pajak Buat Pendanaan Riset

3

Sri Mulyani Beberkan 24 Penerima LPDP Alumni MIT, 96 dari Harvard

4

Bapeten Beri Restu Thorcon, Perusahaan Nuklir Asal AS untuk Evaluasi Tapak di Babel

5

Kemenkeu Bantah Bakal Sisir Ulang Anggaran, Tegaskan Efisiensi Berlanjut