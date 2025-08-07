Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Aksi Iklim, Panas Bumi Dianggap Pilihan Terbaik Gantikan Fosil

Panas bumi dipilih sebagai solusi energi terbarukan oleh pemerintahan Prabowo, mendukung kedaulatan energi dan lingkungan berkelanjutan di Indonesia.
Kahfi
Kahfi - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 11:53
Share
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ijen di Jawa Timur/Medco.
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ijen di Jawa Timur/Medco.
Ringkasan Berita
  • Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto menempatkan pengembangan energi panas bumi sebagai bagian penting dari visi Asta Cita.
  • Energi panas bumi dianggap sebagai solusi strategis untuk transisi energi, mendukung target bauran energi bersih 23% pada 2025.
  • Dengan potensi panas bumi terbesar di dunia, Indonesia menargetkan kapasitas terpasang mencapai 7,2 GW pada 2030.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan pengembangan energi baru dan terbarukan, termasuk panas bumi, sebagai bagian integral dari visi Asta Cita jilid dua yang menekankan kedaulatan energi nasional dan keberlanjutan lingkungan.

Panas bumi menjadi salah satu solusi strategis dalam menjawab tantangan transisi energi sekaligus meningkatkan kapasitas pembangkit dalam negeri yang ramah lingkungan.

Dalam konteks tersebut, pemerintah mendorong percepatan investasi dan kolaborasi lintas sektor guna mengoptimalkan potensi panas bumi Indonesia yang termasuk terbesar di dunia. Selaras dengan arah pembangunan nasional, pemanfaatan energi panas bumi tidak hanya mendukung target bauran energi bersih sebesar 23 persen pada tahun 2025, tetapi juga membuka peluang pemerataan pembangunan serta penciptaan lapangan kerja di daerah-daerah. 

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi, sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong pemanfaatan langsung energi panas bumi sebagai wujud nyata kehadiran energi terbarukan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Energi ini tidak hanya berguna untuk pembangkitan listrik, tetapi juga bisa langsung dimanfaatkan untuk mendukung sektor-sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata berkelanjutan.

 Salah satu wilayah yang saat ini tengah dikembangkan adalah Cipanas di Kabupaten Cianjur, yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi (WPSPE) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM atas nama Menteri ESDM No. 1/1/PSPB/PMDN/2022.

Baca Juga

Rencana area eksplorasi yang akan digunakan sangat terbatas, yakni hanya 0,02 persen dari total area Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), dan berada di zona pemanfaatan yang secara historis telah digunakan masyarakat sebagai lahan perkebunan sayur (eks Perhutani). 

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menjelaskan bahwa energi panas bumi memanfaatkan energi alami dari dalam perut bumi untuk menghasilkan listrik. Proses ini dimulai dengan pengeboran sumur hingga kedalaman sekitar 2.500 meter guna mencapai reservoir panas bumi yang mengandung air dan uap bersuhu tinggi.

Uap tersebut kemudian dialirkan ke turbin untuk menghasilkan listrik sebelum dikondensasi dan disuntikkan kembali ke dalam bumi. Sistem ini bekerja dalam siklus tertutup sehingga jejak karbonnya sangat rendah dibandingkan dengan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara atau gas.

Sistem panas bumi juga tidak menggunakan air tanah dangkal, dan prosesnya tidak berdampak pada vegetasi lokal maupun aktivitas pertanian masyarakat sekitar.

Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia, dengan kapasitas terpasang saat ini mencapai 2,8 gigawatt (GW)—terbesar kedua setelah Amerika Serikat yang mencapai 3,9 GW. Pemerintah menargetkan kapasitas panas bumi Indonesia mencapai 7,2 GW pada tahun 2030.

“Panas bumi bukan sekadar sumber energi, melainkan juga merupakan upaya untuk menjaga bumi tetap cerdas dan berkelanjutan. Jika dimanfaatkan secara optimal, panas bumi dapat menjadi penopang utama ketahanan energi nasional, sejalan dengan program Asta Cita dalam mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan,” ujar Fahmy Radhi, Kamis (7/8/2025).

Salah satu keunggulan energi panas bumi adalah dampaknya terhadap lingkungan yang jauh lebih kecil dibandingkan pembangkit listrik konvensional. Teknologi yang diterapkan juga mengutamakan kolaborasi dan transparansi serta kepatuhan terhadap regulasi, sehingga potensi risiko dapat diminimalisasi, termasuk risiko terhadap struktur tanah, lingkungan sekitar, maupun infrastruktur.

“Dengan teknologi canggih, potensi terjadinya aktivitas seismik tidak ada. Getaran dari panas bumi sangat rendah dan bersifat lokal. Ini tidak ada hubungannya dengan aktivitas gempa bumi. Di negara lain pun, tidak terjadi kerusakan seperti yang dikhawatirkan,” ungkap Fahmy.

Dari sisi pemanfaatan lahan, proyek panas bumi jauh lebih efisien dibandingkan pembangkit lainnya. Meskipun secara administratif Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) mencakup area luas, infrastruktur fisik yang dibutuhkan hanya 1–4 persen dari total area. Sisa lahan tetap bisa dimanfaatkan untuk kehutanan, pertanian, atau permukiman.

Bahkan, beberapa PLTP di Indonesia telah berhasil terintegrasi dengan kawasan wisata, seperti di Kamojang dan Dieng, yang menjadi contoh harmonisasi antara industri dan alam.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Kahfi
Editor : Kahfi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Anak Konglomerat Hary Tanoe di Bisnis Startup
Premium
1 jam yang lalu

Manuver Anak Konglomerat Hary Tanoe di Bisnis Startup

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy
Premium
3 jam yang lalu

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Proyek Panas Bumi Berpotensi Hemat Devisa Rp106,87 triliun per Tahun

Proyek Panas Bumi Berpotensi Hemat Devisa Rp106,87 triliun per Tahun

Laju Saham PGEO dan Sokongan Danantara untuk Proyek Panas Bumi Pertamina Geothermal

Laju Saham PGEO dan Sokongan Danantara untuk Proyek Panas Bumi Pertamina Geothermal

PLN-Pertamina Kolaborasi Garap 19 Proyek Panas Bumi 530 MW

PLN-Pertamina Kolaborasi Garap 19 Proyek Panas Bumi 530 MW

Manuver Lincah Danantara di Proyek Chandra Asri (TPIA) & Pertamina (PGEO)

Manuver Lincah Danantara di Proyek Chandra Asri (TPIA) & Pertamina (PGEO)

Danantara Dorong Proyek Jumbo Panas Bumi Pertamina–PLN Senilai Rp88,49 Triliun

Danantara Dorong Proyek Jumbo Panas Bumi Pertamina–PLN Senilai Rp88,49 Triliun

IRENA: Harga Listrik dari Pembangkit Panas Bumi di Indonesia Paling Mahal

IRENA: Harga Listrik dari Pembangkit Panas Bumi di Indonesia Paling Mahal

SPEKTRUM : Pulau Panas Bumi

SPEKTRUM : Pulau Panas Bumi

PGE Pastikan PLTP Lumut Balai Unit 2 Beroperasi Penuh

PGE Pastikan PLTP Lumut Balai Unit 2 Beroperasi Penuh

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Retret Kadin 2025, Pengusaha Bakal Naik Pesawat Hercules
Jasa & Niaga
2 menit yang lalu

Retret Kadin 2025, Pengusaha Bakal Naik Pesawat Hercules

Singapura Masih jadi Investor Terbesar di RI hingga Agustus, Hong Kong dan China Menyusul
Ekonomi
1 jam yang lalu

Singapura Masih jadi Investor Terbesar di RI hingga Agustus, Hong Kong dan China Menyusul

Kemenkeu Bantah Bakal Sisir Ulang Anggaran, Tegaskan Efisiensi Berlanjut
APBN
1 jam yang lalu

Kemenkeu Bantah Bakal Sisir Ulang Anggaran, Tegaskan Efisiensi Berlanjut

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta
Manufaktur
06 Agt 2025 | 16:45 WIB

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta

REI Dorong 50 Pengembang Cari Modal Program 3 Juta Rumah via IPO
Properti
1 jam yang lalu

REI Dorong 50 Pengembang Cari Modal Program 3 Juta Rumah via IPO

Pengusaha Butuh Stimulus untuk Genjot Kontribusi Manufaktur 20% ke PDB
Manufaktur
1 jam yang lalu

Pengusaha Butuh Stimulus untuk Genjot Kontribusi Manufaktur 20% ke PDB

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Makan Bergizi Gratis Masih Butuh Tambahan Anggaran Rp50 Triliun Tahun Ini

2

Ada Kopdes Merah Putih, Kemenkop dan BPS Percepat Sinkronisasi Data

3

AHY Minta Kemenhub Investigasi Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek hingga KRL

4

Apindo Beberkan 4 Jurus Jaga Pertumbuhan Ekonomi RI

5

Eks Dirut Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Hutama Karya Buka Suara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Inflasi Tertinggi dalam 13 Bulan, Ekonom Ragu Daya Beli Sudah Pulih

Inflasi Tertinggi dalam 13 Bulan, Ekonom Ragu Daya Beli Sudah Pulih

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Lomba Untuk Lansia HUT ke-80 RI
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Makan Bergizi Gratis Masih Butuh Tambahan Anggaran Rp50 Triliun Tahun Ini

2

Ada Kopdes Merah Putih, Kemenkop dan BPS Percepat Sinkronisasi Data

3

AHY Minta Kemenhub Investigasi Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek hingga KRL

4

Apindo Beberkan 4 Jurus Jaga Pertumbuhan Ekonomi RI

5

Eks Dirut Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Hutama Karya Buka Suara