Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prabowo Rikues Retret Kadin di Tanggal 8 Agustus, Ini Alasannya

Presiden Prabowo akan melepas retret Kadin di Akmil, Magelang, 8 Agustus 2025, untuk menyelaraskan visi Kadin dengan pembangunan nasional dan meningkatkan wawasan kebangsaan.
Rika Anggraeni
Rika Anggraeni - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 21:16
Share
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie saat ditemui di Gedung TempoScan Tower, Jakarta, Selasa (13/5/2025)./Bisnis-Afiffah Rahmah Nurdifa
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie saat ditemui di Gedung TempoScan Tower, Jakarta, Selasa (13/5/2025)./Bisnis-Afiffah Rahmah Nurdifa

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan hadir dan memberikan arahan untuk 200 peserta retret Kadin 2025 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat (8/8/2025).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan Kepala Negara RI nantinya akan melepas peserta retret Kadin. Anin menuturkan Presiden Prabowo meminta untuk melepas peserta retret pada 8 Agustus 2025.

“Bapak Presiden maunya [retret Kadin 2025] tanggal 8-8, jadi 8 Agustus besok,” kata Anin dalam Rapat Konsolidasi Kadin Indonesia Jelang Retret Kadin 2025 di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Adapun saat ditanyai lebih lanjut terkait pemilihan tanggal retret, Anin menyebut angka 8 kebetulan sama dengan waktu berangkatnya peserta retret Kadin 2025.

“Kenapa 8 8? Kebetulan ya, 8 Agustus, 8-08. Lalu besok memulainya jam 8 pagi. Dan yang paling penting kan hari Jumat, hari baik. Terus retretnya Sabtu-Minggu tidak memakan hari kerja,” ujarnya.

Selain itu, dia menyebut pemilihan tanggal retret Kadin juga tidak memakan waktu kerja, mengingat retret akan berlangsung mulai 8 Agustus—10 Agustus 2025.

Baca Juga

Lebih lanjut, Anin menambahkan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, Kepala Negara RI nantinya akan melepas peserta retret.

“Ya, yang saya dengar begitu [Presiden Prabowo akan memberikan arahan], kami menyerahkan kepada beliau. Yang penting beliau tahu, beliau mendukung. Saya dengar beliau berkenan untuk melepas, ya Alhamdulillah,” tuturnya.

Anin menjelaskan retret Kadin 2025 ini bertujuan agar Kadin mengerti visi dan misi pemerintah, konsultasi internal, serta untuk menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sebelumnya, Anin menyampaikan para peserta diwajibkan mengikuti penuh seluruh kelas dan pada hari terakhir membuat makalah empat halaman.

Setelah itu, setiap peserta akan diberikan sertifikat sebagai tanda lulus retret. Kemudian, setidaknya ada lima tujuan retret para pengurus Kadin di Lembah Tidar.

Secara terperinci, pertama, meningkatkan wawasan kebangsaan para pemimpin dunia usaha. Kedua, menyelaraskan visi Kadin dengan arah pembangunan nasional.

Ketiga, menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa dunia usaha adalah bagian dari sistem pertahanan semesta. Keempat, mendorong kontribusi dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan dan ketahanan nasional. Kelima, memperkuat konsolidasi Kadin hingga ke kabupaten dan kota.,

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rika Anggraeni
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Alfamart (AMRT) Navigates Margin Pressure as Profit Prospects Hold Steady
Premium
23 menit yang lalu

Alfamart (AMRT) Navigates Margin Pressure as Profit Prospects Hold Steady

Rekomendasi Anyar untuk Emiten Menara Mitratel (MTEL) usai Bukukan Pertumbuhan Kinerja
Premium
54 menit yang lalu

Rekomendasi Anyar untuk Emiten Menara Mitratel (MTEL) usai Bukukan Pertumbuhan Kinerja

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Wamensesneg Dukung Kadin Gelar Retreat Pengusaha di Akmil Magelang

Wamensesneg Dukung Kadin Gelar Retreat Pengusaha di Akmil Magelang

Bos Kadin Bicara Soal Pengusaha Ikut-ikutan Gelar Retret di Magelang

Bos Kadin Bicara Soal Pengusaha Ikut-ikutan Gelar Retret di Magelang

Retreat Gelombang II Ditutup, Ini Pesan Prabowo ke Kepala Daerah

Retreat Gelombang II Ditutup, Ini Pesan Prabowo ke Kepala Daerah

Wamendagri: Ada Kepala Daerah yang Harus Dipapah saat Retreat Jilid II

Wamendagri: Ada Kepala Daerah yang Harus Dipapah saat Retreat Jilid II

Daftar Konglomerat yang Bakal Hadiri Retret Kadin, Ada Bos Lippo hingga Sinar Mas

Daftar Konglomerat yang Bakal Hadiri Retret Kadin, Ada Bos Lippo hingga Sinar Mas

Retret Kadin 2025, Pengusaha Bakal Naik Pesawat Hercules

Retret Kadin 2025, Pengusaha Bakal Naik Pesawat Hercules

Global and Economic Outlook Q1-2025

Global and Economic Outlook Q1-2025

Wamen Investasi Serukan Konsolidasi Nasional untuk Lindungi Investasi dari Ormas

Wamen Investasi Serukan Konsolidasi Nasional untuk Lindungi Investasi dari Ormas

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo Rikues Retret Kadin di Tanggal 8 Agustus, Ini Alasannya
Jasa & Niaga
7 menit yang lalu

Prabowo Rikues Retret Kadin di Tanggal 8 Agustus, Ini Alasannya

Daftar Konglomerat yang Bakal Hadiri Retret Kadin, Ada Bos Lippo hingga Sinar Mas
Jasa & Niaga
23 menit yang lalu

Daftar Konglomerat yang Bakal Hadiri Retret Kadin, Ada Bos Lippo hingga Sinar Mas

Bandara Internasional Bertambah, Bakal Mampu Dongkrak Ekonomi Daerah?
Transportasi & Logistik
24 menit yang lalu

Bandara Internasional Bertambah, Bakal Mampu Dongkrak Ekonomi Daerah?

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta
Manufaktur
06 Agt 2025 | 16:45 WIB

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya
Transportasi & Logistik
38 menit yang lalu

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

Respons KCIC Usai Prabowo Naik Kereta Cepat Whoosh ke Bandung
Transportasi & Logistik
1 jam yang lalu

Respons KCIC Usai Prabowo Naik Kereta Cepat Whoosh ke Bandung

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Makan Bergizi Gratis Masih Butuh Tambahan Anggaran Rp50 Triliun Tahun Ini

2

Ada Kopdes Merah Putih, Kemenkop dan BPS Percepat Sinkronisasi Data

3

Eks Dirut Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Hutama Karya Buka Suara

4

Prospek Ekspor Indonesia Pasca-Tarif Trump Berlaku 7 Agustus

5

Akumindo: Kalau UMKM Kolaps, Ekonomi Bisa Ambruk

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Pertumbuhan Penumpang Peswat Hanya 2 Persen
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Makan Bergizi Gratis Masih Butuh Tambahan Anggaran Rp50 Triliun Tahun Ini

2

Ada Kopdes Merah Putih, Kemenkop dan BPS Percepat Sinkronisasi Data

3

Eks Dirut Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Hutama Karya Buka Suara

4

Prospek Ekspor Indonesia Pasca-Tarif Trump Berlaku 7 Agustus

5

Akumindo: Kalau UMKM Kolaps, Ekonomi Bisa Ambruk