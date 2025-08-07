Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mentan Amran: Beras Oplosan Bikin Negara Rugi Rp100 Triliun

Menteri Pertanian menyatakan beras oplosan merugikan negara Rp100 triliun, yang seharusnya bisa meningkatkan PDB. Pemerintah akan memperketat pengawasan distribusi beras.
Rika Anggraeni
Rika Anggraeni - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 12:51
Share
Menteri Pertanian Amran Sulaiman memberikan keterangan saat audiensi dengan awak redaksi Bisnis Indonesia di Jakarta, Rabu (6/8/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Menteri Pertanian Amran Sulaiman memberikan keterangan saat audiensi dengan awak redaksi Bisnis Indonesia di Jakarta, Rabu (6/8/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Ringkasan Berita
  • Kementerian Pertanian menyatakan kerugian akibat beras oplosan mencapai Rp100 triliun, yang seharusnya bisa menyumbang pada PDB Indonesia.
  • Investigasi menunjukkan 85,56% beras premium tidak sesuai standar mutu, dengan banyak yang dijual di atas harga eceran tertinggi dan tidak sesuai berat kemasan.
  • Badan Pangan Nasional memperkuat pemantauan distribusi beras dan meminta kepala daerah serta peritel memastikan ketersediaan dan mutu beras sesuai ketentuan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut beras oplosan yang merugikan konsumen hampir mencapai Rp100 triliun semestinya bisa menyumbang produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, jika tidak terjadi kasus beras oplosan, maka seharusnya nilai kerugian konsumen Rp100 triliun itu bisa menjadi penyumbang PDB Indonesia.

“Kalau ini terjadi [kerugian beras oplosan] Rp100 triliun, katakanlah ini average nanti Rp13.000—14.000. Apa yang terjadi? Itu lebih tinggi lagi kontribusi PDB,” kata Amran kepada Bisnis.com, Rabu (6/8/2025).

Amran menilai kerugian ini semestinya bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia, mulai dari peningkatan daya beli masyarakat hingga pendapatan petani.

“Kenapa? [Kerugian konsumen] Rp100 triliun [per tahun] ini [bisa mendongkrak] daya beli konsumen naik. Kemudian petani pendapatannya naik. Pengusahanya juga untung. Ini tumbuh ekonomi, tumbuh. Itu baru beras,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementan, sebanyak 212 merek beras (kualitas premium dan medium) ini mencapai sebanyak 85,56% beras premium tidak sesuai standar mutu, 59,78% dijual di atas harga eceran tertinggi (HET), dan 21,66% tidak sesuai berat kemasan. Hal ini sebagaimana mengacu pada investigasi selama 6–23 Juni 2025 yang melibatkan 268 sampel beras dari 212 merek di 10 provinsi.

Baca Juga

“Realitanya, ini kami periksa, 86% itu [beras] tidak sesuai standar yang ditentukan pemerintah. Nah ini merugikan, ini minimal Rp100 triliun,” ungkapnya.

Padahal, Amran menjelaskan standar beras premium memiliki lebih sedikit patahan (broken rice) sebanyak 15%. Sementara itu, komposisi broken rice yang sudah mencapai 25% masuk ke jenis beras medium.

“Sekarang standarnya beras premium medium ini. Broken-nya [beras] medium 25%, broken-nya [beras] premium 15%. Selesai,” terangnya. 

Dia menjelaskan, regulasi standar beras nasional sudah ditetapkan pemerintah, sehingga pengusaha harus mengikuti peraturan tersebut.

“Simpel banget. Ini regulasi pemerintah Indonesia. Ada mengatakan, oh di Amerika oplos. Kamu ke Amerika, ini Indonesia. Merah Putih kita tidak boleh ubah. Paham? Ini aturannya. Broken-nya berapa kalau premium? 15%,” terangnya.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebelumnya menyatakan akan terus memperkuat pemantauan terhadap ketersediaan dan mutu beras di jalur distribusi, terutama ritel modern dan pasar rakyat.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan pemantauan jalur distribusi ini sebagai tindak lanjut atas penegakan hukum terkait peredaran beras oplosan.

Ketut menyampaikan, Bapanas telah mengirimkan surat resmi kepada para gubernur, bupati, dan walikota untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga beras, termasuk ketersediaan beras di ritel modern dan pasar tradisional.

“Jadi kemarin tanggal 4 Agustus 2025 kami sudah bersurat kepada seluruh kepala daerah, meminta gubernur dan bupati/walikota agar menugaskan kepala dinas yang membidangi urusan pangan atau perdagangan melakukan pemantauan terhadap ketersediaan beras di ritel modern dan pasar rakyat, guna memastikan keterjangkauan dan perlindungan konsumen tetap terjaga,” ujar Ketut dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (6/8/2025).

Selain itu, Bapanas juga telah menyurati Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk memastikan kelancaran distribusi beras tetap terjaga di ritel modern.

Adapun, dalam surat yang ditujukan kepada Aprindo, Bapanas meminta agar peritel tetap melayani penjualan beras kepada konsumen, sehingga ketersediaan dan kelancaran pasokan beras tetap terjaga.

Ketut menambahkan Bapanas turut meminta agar peritel menyalurkan stok beras yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Stok yang saat ini sudah ada di gudang dan display penjualan untuk tetap disalurkan dan dijual kepada konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Namun, lanjut Ketut, jika terdapat beras yang diindikasikan tidak sesuai dengan ketentuan standar mutu beras, maka ritel harus menjual sesuai dengan apa yang ada di kemasan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rika Anggraeni
Editor : Rio Sandy Pradana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Nasib Cuan & Boncos Pemegang Saham BUMI Miliaran Lembar Agustus 2025
Premium
1 jam yang lalu

Nasib Cuan & Boncos Pemegang Saham BUMI Miliaran Lembar Agustus 2025

Daftar Saham Pilihan JP Morgan di Asean Agustus 2025: ANTM Bertahan
Premium
2 jam yang lalu

Daftar Saham Pilihan JP Morgan di Asean Agustus 2025: ANTM Bertahan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Perintah Prabowo ke Zulhas: Operasi Pasar & Tindak Tegas Pengoplos Beras

Perintah Prabowo ke Zulhas: Operasi Pasar & Tindak Tegas Pengoplos Beras

Harga Pangan Hari Ini 7 Agustus: Harga Beras Mahal di Semua Zonasi

Harga Pangan Hari Ini 7 Agustus: Harga Beras Mahal di Semua Zonasi

Gaduh Beras Oplosan, Bapanas Perkuat Distribusi di Ritel dan Pasar Tradisional

Gaduh Beras Oplosan, Bapanas Perkuat Distribusi di Ritel dan Pasar Tradisional

Fakta Baru Kasus Beras Oplosan, Seret Oknum di Grup Wilmar

Fakta Baru Kasus Beras Oplosan, Seret Oknum di Grup Wilmar

Kementan Targetkan Perluasan Area Tanam Padi dan Jagung di Garut Capai 10.000 Ha

Kementan Targetkan Perluasan Area Tanam Padi dan Jagung di Garut Capai 10.000 Ha

Kementan Bakal Tingkatkan Ekspor CPO ke Kanada

Kementan Bakal Tingkatkan Ekspor CPO ke Kanada

Mentan Amran: Pemerintah Terus Berupaya Menstabilkan Harga Beras

Mentan Amran: Pemerintah Terus Berupaya Menstabilkan Harga Beras

RI Borong Produk Pertanian AS Demi Tarif Trump, Ganggu Swasembada Pangan?

RI Borong Produk Pertanian AS Demi Tarif Trump, Ganggu Swasembada Pangan?

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Eks Dirut Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Hutama Karya Buka Suara
Infrastruktur
2 menit yang lalu

Eks Dirut Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Hutama Karya Buka Suara

Truk ODOL Tekan Daya Saing RI, MTI Desak AHY Segera Bertindak
Transportasi & Logistik
8 menit yang lalu

Truk ODOL Tekan Daya Saing RI, MTI Desak AHY Segera Bertindak

Ada Taksi Udara hingga Naik Heli Gratis di Heli Expo Asia 2025, Catat Tanggalnya
Transportasi & Logistik
15 menit yang lalu

Ada Taksi Udara hingga Naik Heli Gratis di Heli Expo Asia 2025, Catat Tanggalnya

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta
Manufaktur
20 jam yang lalu

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta

Mentan Amran: Beras Oplosan Bikin Negara Rugi Rp100 Triliun
Jasa & Niaga
22 menit yang lalu

Mentan Amran: Beras Oplosan Bikin Negara Rugi Rp100 Triliun

Mendag: Tarif Trump 19% Berlaku Hari Ini, Tapi Negosiasi Masih Lanjut
Jasa & Niaga
34 menit yang lalu

Mendag: Tarif Trump 19% Berlaku Hari Ini, Tapi Negosiasi Masih Lanjut

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat Chongqing–Jakarta

2

Ada Kopdes Merah Putih, Kemenkop dan BPS Percepat Sinkronisasi Data

3

Makan Bergizi Gratis Masih Butuh Tambahan Anggaran Rp50 Triliun Tahun Ini

4

Diragukan Ekonom, Sri Mulyani: Kami Tetap Mempercayai Data BPS

5

Penjualan Listrik PLN Semester I/2025 Naik jadi Rp179,58 Triliun

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Inflasi Tertinggi dalam 13 Bulan, Ekonom Ragu Daya Beli Sudah Pulih

Inflasi Tertinggi dalam 13 Bulan, Ekonom Ragu Daya Beli Sudah Pulih

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

2030 Jakarta Ditargetkan Menjadi 50 Kota Global Terbaik di Dunia
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat Chongqing–Jakarta

2

Ada Kopdes Merah Putih, Kemenkop dan BPS Percepat Sinkronisasi Data

3

Makan Bergizi Gratis Masih Butuh Tambahan Anggaran Rp50 Triliun Tahun Ini

4

Diragukan Ekonom, Sri Mulyani: Kami Tetap Mempercayai Data BPS

5

Penjualan Listrik PLN Semester I/2025 Naik jadi Rp179,58 Triliun