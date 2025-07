Bahlil: Capaian Lifting Minyak Juli 2025 Capai 602.000 Bph

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah optimistis target lifting minyak dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 akan tercapai.

Hal tersebut disampaikannya usai melaporkan perkembangan sektor energi langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (28/7/2025).

“Saya baru selesai melaporkan ke Presiden. Itu pertama dilaporkan soal lifting yang insyaallah akan mencapai target APBN 2025. Dan juga bicara strategi PNBP kita yang ditargetkan APBN, insyaallah tercapai,” kata Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (28/7/2025).

Bahlil menyebut rapat tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Terkait capaian produksi minyak nasional, Bahlil menyebut rata-rata lifting minyak pada Juni dan Juli 2025 mencapai sekitar 602.000 barel per hari (bph). Angka tersebut menunjukkan pergerakan positif meski masih di bawah target jangka panjang pemerintah.

“Lifting sekarang rata-rata 602.000 barel per hari Juni-Juli kemarin,” pungkas Bahlil.

Sekadar informasi, dalam APBN 2025 target lifting minyak dan gas secara total sebesar 1,61 juta barel setara minyak per hari (barrels of oil equivalent per day/BOEPD), dengan rincian untuk lifting minyak mencapai 605.000 barel minyak per hari (barrels of oil per day/BOPD) dan lifting gas sebesar 1,005 juta BOEPD.