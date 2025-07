Tok! RI-AS Sepakati Transaksi Komersial Rp368 Triliun dalam Perjanjian Dagang Baru

Indonesia dan AS menyepakati transaksi dagang Rp368 triliun, mencakup pembelian pesawat Boeing, produk pertanian, dan energi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Republik Indonesia mencatat sejumlah kesepakatan dagang besar yang akan segera terealisasi sebagai bagian dari Framework for United States–Indonesia Agreement on Reciprocal Trade yang diumumkan secara resmi oleh Gedung Putih.

Dalam pernyataan bersama yang dirilis oleh The White House pada Rabu (23/7/2025), kedua negara menyampaikan bahwa terdapat tiga kesepakatan komersial utama antara perusahaan-perusahaan Indonesia dan Amerika Serikat dengan total nilai mencapai US$22,7 miliar atau setara lebih dari Rp368 triliun (kurs Rp16.200 per US$).

Pengadaan pesawat udara dengan nilai saat ini diperkirakan mencapai US$3,2 miliar. Transaksi ini menunjukkan peningkatan kerja sama strategis sektor aviasi antara maskapai dan industri penerbangan kedua negara, termasuk kemungkinan pembelian dari produsen pesawat AS, yaitu Boeing.

Pembelian produk pertanian yang mencakup komoditas utama seperti kedelai, tepung kedelai, gandum, dan kapas, dengan nilai total diperkirakan sebesar US$4,5 miliar. Kesepakatan ini diperkirakan akan memperkuat pasokan bahan pangan strategis bagi Indonesia sekaligus memberikan akses pasar lebih luas bagi petani AS.

Pembelian produk energi, termasuk gas petroleum cair (LPG), minyak mentah, dan bensin, dengan nilai transaksi terbesar mencapai sekitar US$15 miliar. Langkah ini menjadi bagian dari upaya diversifikasi energi Indonesia serta menjamin pasokan energi nasional.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald J. Trump mengumumkan terkait tercapainya kesepakatan dagang besar antara AS dan Indonesia.

Dalam pernyataan secara langsung melalui akun media sosial resminya, @realDonaldTrump, pemimpin negara Paman Sam itu menyebut perjanjian ini sebagai kehormatan besar dan kemenangan besar bagi AS.

“Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mengumumkan Perjanjian Perdagangan kita dengan Republik Indonesia, yang diwakili oleh Presiden mereka yang sangat dihormati, Prabowo Subianto,” tulis Trump di platform X, Rabu (23/7/2025).

Trump menyebut bahwa dalam kesepakatan ini, Indonesia sepakat untuk menjadi pasar terbuka bagi produk industri, teknologi, dan pertanian asal Amerika Serikat dengan menghapus 99% hambatan tarif.

Sebagai imbalannya, produk asal Indonesia yang masuk ke pasar AS akan dikenakan tarif sebesar 19%. Sementara itu, produk buatan Amerika akan masuk ke Indonesia tanpa tarif alias 0%.

“Amerika Serikat kini akan menjual produk buatan Amerika ke Indonesia dengan tarif 0%, sementara Indonesia akan membayar 19% untuk semua produk mereka yang masuk ke AS. Pasar Terbaik di Dunia!” tegas Trump.

Selain itu, Indonesia juga disebutkan akan memasok mineral-mineral kritis ke AS dan menandatangani kontrak besar senilai puluhan miliar dolar, termasuk pembelian pesawat Boeing, produk pertanian Amerika, dan energi asal AS.

Trump menyebut kesepakatan ini sebagai kemenangan besar untuk berbagai sektor ekonomi AS.

“Kesepakatan ini adalah kemenangan besar bagi produsen mobil, perusahaan teknologi, pekerja, petani, peternak, dan manufaktur kita. Make America Great Again!” pungkas Trump.