Harga Pangan 17 Juni: Beras Premium Naik, Bawang dan Cabai Melandai

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan harga komoditas pangan di tingkat konsumen secara rata-rata nasional turun dibanding hari sebelumnya. Hanya beras premium, kedelai biji kering impor, garam konsumsi, dan daging kerbau segar lokal yang tercatat mengalami peningkatan harga pagi ini.

Menyitir laman Panel Harga Bapanas, Selasa (17/6/2025), pukul 08.44 WIB, harga beras premium pagi ini dipatok sebesar Rp15.784 per kilogram (kg). Jumlah itu naik 0,2% dibanding hari sebelumnya sebesar Rp15.753 per kg.

Harga kedelai biji kering impor tercatat naik 0,45% menjadi Rp10.901 per kg, garam konsumsi nik 0,75% menjadi Rp11.744 per kg, dan daging kerbau segar lokal naik 1,32% menjadi Rp142.333 per kg.

Sementara itu, mayoritas komoditas pangan di tingkat konsumen tercatat turun. Bapanas merekam, harga beras medium pagi ini turun 0,64% dari hari sebelumnya, menjadi Rp14.035 per kg.

Harga beras medium turun 1,44% dari hari sebelumnya Rp12.604 per kg, menjadi Rp12.423 per kg. Harga jagung di tingkat peternak turun signifikan 7,46% menjadi Rp5.671 per kg.

Berbagai jenis bawang juga menunjukkan penurunan harga. Pagi ini, Bapanas mencatat harga bawang merah turun signifikan 5,66% menjadi Rp41.343 per kg dan bawang putih bonggol turun 2,78% menjadi Rp38.925 per kg.

Sama halnya dengan komoditas cabai. Bapanas merekam, harga cabai merah keriting di tingkat konsumen turun 4,8% menjadi Rp41.420 per kg, cabai merah besar anjlok 6,13% menjadi Rp42.247 per kg, dan cabai rawit merah turun 2,8% menjadi Rp51.606 per kg.

Selanjutnya, harga daging sapi murni turun 1,98% sehingga secara rata-rata nasional berada pada level Rp132.554 per kg. Harga daging ayam ras turun 1,89% menjadi Rp34.393 per kg dan telur ayam ras turun 0,85% menjadi Rp29.020 per kg.

Bapanas mencatat, harga gula konsumsi secara rata-rata nasional turun 0,89% menjadi Rp18.333 per kg. Kemudian, harga tepung terigu curah dan kemasan masing-masing turun menjadi Rp9.616 per kg dan Rp12.576 per kg.

Harga berbagai jenis minyak juga bergerak turun. Di tingkat konsumen, harga minyak goreng kemasan turun 1,25% menjadi Rp20.588 per liter, minyak goreng curah turun 1,32% menjadi Rp17.408 per liter, dan Minyakita turun 1,67% menjadi Rp17.270 per liter.

Harga ikan kembung turun 0,92% menjadi Rp40.620 per kg, ikan tongkol turun 2,26% menjadi Rp33.451 per kg, dan ikan bandeng turun signifikan 6,55% menjadi Rp32.330 per kg. Lalu, harga daging kerbau beku impor terpantau turun 3,8% dari hari sebelumnya Rp104.545 per kg, menjadi Rp100.573 per kg pagi ini.