GS Supermarket Tutup di RI, Bakal Diambil Alih Investor Baru

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyatakan GS Supermarket milik Korea Selatan akan diambil alih (take over) oleh investor baru. Nantinya, seluruh gerai GS The Fresh akan tutup pada 31 Mei 2025.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan GS Supermarket memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan bisnisnya di Indonesia. Setelahnya, GS akan diambil alih oleh investor yang tengah masih dalam proses negosiasi.

Sayangnya, Budihardjo enggan memberikan informasi secara detail siapa investor yang akan mengambil alih GS Supermarket di Indonesia. Namun, dia memastikan investor baru yang akan mengambil alih masih bergerak di bisnis ritel.

“Belum bisa ngomong ya. Nanti tunggulah bulan Mei nanti siapa yang akan ngambil, kan kita tunggu. Mungkin ada investor yang masih lagi negosiasi,” kata Budihardjo saat dihubungi Bisnis, Kamis (8/5/2025).

Dia pun meminta agar masyarakat menunggu informasi resmi dari investor ataupun pihak GS Supermarket terkait pemindahan kepemilikan.

Saat kembali ditanya lebih lanjut apakah investor asing atau lokal yang akan mengambil alih GS, Budihardjo hanya bisa memastikan perusahaan tersebut akan diambil alih oleh sesama peritel.

“Wah, ya no comment dulu deh [diambil alih oleh investor asing atau lokal], tunggu aja. Pokoknya sesama peritel pastinya,” imbuhnya.

Perihal karyawan, Budihardjo berharap seluruh karyawan GS Supermarket di Indonesia bisa dipekerjakan kembali oleh investor yang nantinya akan mengambil alih.

“Intinya tunggu nanti, semoga karyawan bekerja kembali harapannya. Itu [karyawan GS Supermarket] nanti pasti akan dipanggil ulang, interviu ulang,” ungkapnya.

Kondisi GS Supermarket

Berdasarkan akun Instagram @gssupermarketid, dikutip Kamis (8/5/2025), perusahaan mengunggah konten agar para member GS The Fresh menggunakan poin membership sebelum 31 Mei 2025. Imbas unggahan itu, warganet mempertanyakan apa yang terjadi dengan GS Supermarket.

“Segera gunakan poin kamu sebagai potongan belanja di toko kami sebelum tanggal 31 Mei. Poin akan hangus/hilang setelah tanggal 31 Mei 2025,” demikian yang tertulis di sana.

Berdasarkan pantauan Bisnis di GS Supermarket Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025) pukul 11.35 WIB, suasana depan gerai GS The Fresh tampak tak ada tanda-tanda akan menutup cabang, maupun spanduk atau banner diskon besar-besaran.

Saat memasuki gerai, hanya terlihat beberapa pengunjung dan suasana yang terasa tampak lengang dengan musik yang disetel. Produk yang terpantau diskon hanya produk tempat makan Lock n Lock dan masker Sensi, sedangkan lainnya tak terpampang ada penurun harga di label.

GS The Fresh by GS Supermarket Mampang memiliki beragam segmen produk, mulai dari bakery, vegetable, fruit, meat, fish, beverage and dairy, hingga Korean food.

Di depan bagian meat and fish, terlihat ada gerai mini makanan Korea berkonsep open kitchen bernama Mr. Shin, dengan dua pelanggan yang tengah menyantap hidangannya.

Saat Bisnis menyisiri tiap segmen, jejeran rak terpantau dipenuhi beragam produk. Namun, tak sedikit pula ada beberapa produk di rak etalase yang juga berdebu.

Sementara itu, produk Korean food berada di pojok kiri dengan rak juga masih dipenuhi beragam makanan, minuman, hingga snack Korea, seperti permen, cokelat, biskuit, mie, hingga toppoki instan. Sesekali terlihat seorang karyawan yang merapikan sudut rak makanan.

Saat menuju meja kasir, hanya tersedia 2 kasir dari total 4 kasir. Namun, hanya kasir 1 yang terlihat melayani para pembeli. Padahal, meja kasir di konter nomor 2 terpantau menyala.

“Mohon maaf kasir tutup," demikian yang tertulis di antara kasir 3 dan 4.

Terlihat pula di samping meja kasir 4, terdapat konter layanan pelanggan (customer service) dengan seorang karyawan yang duduk di sana.

Hingga waktu menunjukkan pukul 14.20 WIB, beberapa pembeli terpantau mulai ramai melakukan transaksi di meja kasir di konter 1.

Salah seorang karyawan GS The Fresh Supermarket Mampang yang berjaga di meja customer service membenarkan GS The Fresh Supermarket akan tutup pada akhir Mei 2025. Dia menyebut kepemilikan GS akan diambil alih oleh peritel lain yang bukan berasal dari Korea.

“GS ditutup per tanggal 31 Mei. Nanti diambil alih sama ritel lain. [Mau diambil alih oleh perusahaan Korea juga?] engga,” kata seorang customer service saat ditemui Bisnis, Kamis (8/5/2025).

Karyawan GS The Fresh Supermarket Mampang lain menyebut perusahaan akan berganti nama merek dan tidak tutup.

“Nggak tutup, ganti brand aja, belum tahu [diganti jadi apa],” katanya.

Saat ditanya apakah akan diganti menjadi FoodHall, dia mengaku baru mendapat informasi sebatas penggantian merek saja.

Sementara itu, salah seorang karyawan GS The Fresh Supermarket Mampang menuturkan gerai masih akan tetap buka di tengah proses pergantian kepemilikan. Selain itu, dia juga menjelaskan para karyawan lain tetap bekerja seperti biasa.

“Barang-barang masih kami display, tetap kerja kayak biasa, masuk [kerja],” tandasnya.