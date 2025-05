Harga BBM Pertamina Terbaru per 1 Mei, Pertamax Cs Turun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) Pertamina kompak turun pada Kamis (1/5/2025).



Melansir laman resmi MyPertamina, harga BBM Pertamax (RON 92) kini dipatok Rp12.400 per liter. Harga itu turun dibanding harga pada bulan sebelumnya, yakni Rp12.500 per liter.



Lalu, harga Pertamax Turbo (RON 98) dipatok Rp13.300 per liter per 1 Mei ini. Harga tersebut juga turun dibanding bulan sebelumnya yang senilai Rp13.500 per liter.



Kemudian, harga Pertamax Green (RON 95) kini ditetapkan senilai Rp13.150 per liter. Harga itu pun turun dibanding April 2025 yang senilai Rp13.250 per liter.



Berikutnya, harga Dexlite (CN 51) juga turun dari Rp13.600 menjadi Rp13.350 per liter, sedangkan harga Pertamina Dex (CN 53) turun dari Rp13.900 menjadi Rp13.750 per liter.



Sementara itu, untuk harga BBM subsidi jenis Pertalite (RON 90) tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter.

Berikut daftar harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Mei 2025:

SPBU Pertamina

- Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter



- Solar Subsidi: Rp6.800 per liter



- Pertamax (RON 92): Rp12.400 per liter



- Pertamax Green (RON 95): Rp13.150 per liter



- Pertamax Turbo (RON 98): Rp13.300 per liter



- Dexlite (CN 51): Rp13.350 per liter



- Pertamina Dex (CN 53): Rp13.750 per liter