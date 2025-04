Arus Balik Lebaran 2025: Jadwal dan Titik Contraflow & Oneway Tol Trans Jawa

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Korlantas Polri telah menyusun skema rekayasa lalu lintas untuk arus balik Lebaran 2025, termasuk jadwal dan titik contraflow dan one way di tol Trans Jawa.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit telah memerintahkan untuk merumuskan cara bertindak pada saat arus balik.

"Arus balik yang prediksinya itu tanggal 5 atau 6 April, tentunya kami harus melakukan langkah-langkah strategis dengan semua stakeholder kaitannya dengan tata kelola rekayasa lalu lintas," kata Agus dilansir dari Antara, Rabu (2/4/2025).

Agus mengatakan pihaknya akan menerapkan contraflow (lawan arus) dari KM 70 hingga KM 47 Tol Jakarta-Cikampek. Namun jika diperlukan, kata dia, contraflow akan diperpanjang hingga KM 36.

"Jadi contraflow ini tentunya nanti akan melihat parameter-parameter jumlah traffic counting, termasuk visi rasio yang kita langsung lihat di lapangan," ujarnya.

Jika terjadi lonjakan jumlah kendaraan pada 3 April 2025, akan dilakukan one way (satu arah) lokal tahap pertama dari KM 188 Palimanan hingga KM 70 Gerbang Tol Cikarang Utama.

Apabila di tanggal 4 masih ada peningkatan lalin yang cukup deras dari arah timur yang menuju Jakarta, polisi akan berlakukan one way tahap dua dari KM 246 hingga KM 188.

Jika lonjakan masih terasa hingga 5 April 2025, one way lokal akan kembali diperpanjang. Sementara itu, one way serentak nasional akan dilakukan pada 6 April 2025.

Dia mengatakan apabila masih terjadi kenaikan arus lalin, maka pada one way kemungkinan akan diperpanjang pada 5 April, kemungkinan dari Batang, termasuk juga barangkali dari (KM) 414.

"Karena pada 6 April, flag out daripada one way nasional yang akan dilepas oleh Bapak Kapolri dan Pak Menteri Perhubungan itu rencana 6 April pagi," ujarnya.

Dia menambahkan petugas juga melakukan pengamanan di jalur arteri hingga tempat wisata saat arus balik Lebaran. Kakorlantas menegaskan, pihaknya siap memastikan arus balik Lebaran 2025 berjalan lancar.

"Kami mengimbau kepada pemudik pada saat balik agar betul-betul menyiapkan perjalanan dengan optimal, jaga kesehatan, pastikan kendaraan sehat, sehingga perjalanan reka-rekan selamat sampai tujuan. Dengan pesan dari Bapak Kapolri, tagline operasi ketupat adalah mudik aman, keluarga nyaman. Semoga selamat sampai tujuan," kata Kakorlantas.

Lokasi Titik Contraflow dan One Way

PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mendukung diskresi Kepolisian dengan menerapkan rekayasa lalu lintas contraflow di KM 55 s.d KM 47 arah Jakarta Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek).

"Dalam rangka memastikan kelancaran lalu lintas pada libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025, PT JTT dukung diskresi Kepolisian dengan berlakukan contraflow KM 55 s.d KM 47 arah Jakarta Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada pukul 20.57 WIB," ujar Vice President Corporate Secretary & Legal PT JTT Ria Marlinda Paallo.

Saat ini, dia menuturkan volume lalu lintas kendaraan arah Jakarta pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek terpantau mulai meningkat.

“Kami mengimbau pengguna jalan tol Trans Jawa untuk mengutamakan keselamatan, mempersiapkan diri sebelum memasuki perjalanan di jalan tol," kata Ria.

Pengguna jalan tol juga diimbau untuk memastikan diri dan kendaraan dalam kondisi prima, memastikan kecukupan daya, BBM dan saldo uang elektronik, serta mematuhi rambu-rambu dan arahan petugas di lapangan.

PT JTT selaku pengelola ruas jalan tol Trans Jawa mengoptimalkan layanan operasional di dua gerbang tol utama, yaitu Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang dan GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek dalam rangka mengantisipasi puncak arus balik pada periode libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H / Lebaran 2025.

GT Kalikangkung menyiapkan total 27 titik transaksi yang akan dibuka siaga selama periode arus balik dan pada GT Cikampek Utama telah disiapkan tambahan 5 gardu di GT Cikampek Utama 8 yang akan dioperasikan secara situasional ketika terdapat peningkatan lalu lintas pada arus balik.

Pada saat pemberlakuan rekayasa lalu lintas seperti one way terdapat total 36 titik transaksi di GT Cikampek Utama yang dapat dioperasikan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas. PT JTT senantiasa memastikan bahwa kondisi titik layanan transaksi berfungsi secara optimal.

Ria menjelaskan kesiapan gerbang dan gardu tol agar tetap optimal dalam menghadapi arus balik libur Lebaran 2025.

“Jelang periode arus balik libur Lebaran 2025, kami telah memastikan kesiapan layanan operasional termasuk personil on call di seluruh ruas JTT Group sehingga mendukung seluruh gerbang tol utama di Ruas Jasamarga Transjawa Tol dapat beroperasi 100 persen,” katanya.

Selain optimalisasi pada gerbang tol, telah dilakukan juga pelebaran pada Ruas Jalan Tol Palimanan-Kanci di KM 207+010 s.d KM 209+010.

Hal ini untuk meningkatkan kapasitas jalan dan mengantisipasi potensi kepadatan di rest area terutama di Rest Area KM 207 A dan Rest Area KM 208 B.