Harga Pangan Hari Ini 25 Februari: Harga Beras & Minyakita Naik Jelang Puasa

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas harga pangan mulai dari beras hingga Minyakita terus merangkak naik menjelang Ramadan 2025. Bahkan, harga daging impor kerbau beku tembus ke level Rp101.000 per kilogram.

Berdasarkan data yang tersaji di laman resmi Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Selasa (25/2/2025) pukul 07.37 WIB, harga rata-rata beras premium secara nasional di tingkat konsumen dibanderol Rp15.414 per kilogram.

Secara nasional, harga beras premium berada pada status waspada atau 3,45% di atas harga eceran tertinggi (HET). Sekadar informasi, HET beras di zona 1 dibanderol Rp14.900 per kilogram, zona 2 senilai Rp15.400 per kilogram, zona 3 sebesar Rp15.800 per kilogram, dan nasional adalah Rp14.900 per kilogram.

Kenaikan harga juga terjadi pada beras medium dengan harga rata-ratanya adalah Rp13.510 per kilogram. Secara nasional, harga beras premium naik 8,08% di atas HET.

Adapun, HET beras medium di zona 1, zona 2, zona 3, dan nasional masing-masing adalah Rp12.500 per kilogram, Rp13.100 per kilogram, Rp13.500 per kilogram, dan Rp12.500 per kilogram.

Sementara itu, harga rata-rata beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog terpantau pada zona aman atau dibanderol Rp12.353 per kilogram.

Beralih ke Minyakita yang secara nasional masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter. Tercatat, harga rata-rata Minyakita adalah Rp17.423 per liter.

Kemudian, harga rata-rata untuk minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah masing-masing adalah Rp20.161 per liter dan Rp17.330 per liter di tingkat konsumen.

Harga rata-rata cabai merah keriting berada dalam status aman, yakni di level Rp52.513 per kilogram. Untuk harga cabai merah besar dan cabai rawit merah masing-masing dibanderol Rp52.500 per kilogram dan Rp80.325 per kilogram secara nasional.

Berikutnya, harga rata-rata bawang merah terpantau mengalami tren penurunan atau kini dibanderol Rp34.602 per kilogram. Sementara itu, harga rata-rata bawang putih bonggol di tingkat konsumen adalah Rp42.333 per kilogram.

Panel Bapanas juga menujukkan, harga rata-rata daging sapi murni dipatok Rp133.862 per kilogram, sedangkan HAP nasional adalah Rp140.000 per kilogram.

Untuk daging impor kerbau beku, harga rata-ratanya tembus Rp101.000 per kilogram. Padahal, HAP nasional untuk daging impor kerbau beku adalah Rp80.000 per kilogram. Di sisi lain, harga rata-rata daging kerbau segar lokal adalah Rp135.000 per kilogram.

Masih di tingkat konsumen, harga rata-rata daging ayam ras berada dalam status aman atau di level Rp36.540 per kilogram, dengan disparitas 8,65% dari HAP yang di level Rp40.000 per kilogram. Sedangkan harga rata-rata telur ayam ras turun tipis 1,68% dari HAP Rp30.000 per kilogram, atau dipatok menjadi Rp29.497 per kilogram.

Berikutnya, harga rata-rata gula konsumsi adalah Rp18.254 per kilogram, sementara harga rata-rata garam konsumsi senilai Rp11.264 per kilogram.

Harga rata-rata jagung pakan di tingkat peternak adalah Rp5.513 per kilogram dan harga kedelai biji kering impor adalah Rp10.304 per kilogram.

Lalu, harga rata-rata tepung terigu curah dan tepung terigu kemasan masing-masing senilai Rp9.646 per kilogram dan Rp12.586 per kilogram.

Untuk harga pangan yang bersumber dari protein hewani seperti ikan kembung, harga rata-ratanya adalah Rp40.678 per kilogram, ikan tongkol Rp33.299 per kilogram, dan ikan bandeng dibanderol Rp34.014 per kilogram.