Harga Pangan Sepekan Jelang Ramadan: Beras & Cabai Rawit Merah Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) merekam harga pangan di tingkat konsumen secara rata-rata nasional naik tipis menjelang Ramadan.

Menyitir Panel Harga Bapanas, Minggu (23/2/2025), pukul 08.33 WIB, harga beras premium di tingkat konsumen berada di level Rp15.503 per kilogram (kg) atau naik tipis 0,09% dibandingkan hari sebelumnya sebesar Rp15.506 per kg.

Harga beras medium pagi ini dipatok sebesar Rp13.636 per kg atau naik 0,24% dibanding hari sebelumnya sebesar Rp13.603 per kg. Kemudian, harga beras SPHP pagi ini dibanderol Rp12.521 per kg atau naik tipis 0,01% dibanding hari sebelumnya sebesar Rp12.520 per kg.

Selanjutnya, harga jagung di tingkat peternak pagi ini berada di level Rp6.367 per kg. Nominal tersebut meningkat 0,66% dibanding hari sebelumnya Rp6.325 per kg.

Harga kedelai biji kering impor juga meningkat dari sebelumnya Rp10.493 per kg menjadi Rp10.540 per kg. Harga bawang merah turun 0,36% menjadi Rp35.138 per kg dan bawang putih bonggol naik 0,24% menjadi Rp42.051 per kg.

Bapanas merekam harga cabai bervariasi pagi ini. Harga cabai merah keriting pagi ini naik 0,31% menjadi Rp49.418 per kg, cabai merah besar turun 0,75% menjadi Rp49.669 per kg, dan cabai rawit merah naik signifikan 4,92% menjadi Rp67.661 per kg.

Kemudian, harga daging sapi murni pagi ini turun 0,16% menjadi Rp134.430 per kg, daging ayam ras naik 0,64% menjadi Rp35.736 per kg dan telur ayam ras naik 0,93% menjadi Rp29.508 per kg.

Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas gula konsumsi. Bapanas melaporkan harga gula konsumsi naik 0,22% dibanding hari sebelumnya menjadi Rp18.256 per kg.

Harga minyak goreng tercatat bervariasi. Minyak goreng kemasan pagi ini tercatat turun 0,01% menjadi Rp20.445 per liter, sedangkan minyak goreng curah turun 0,13% menjadi Rp17.840 per liter.

Harga Minyakita, meski masih di atas harga eceran tertinggi (HET) yang dipatok pemerintah Rp15.700 per liter, turun tipis 0,03% menjadi Rp17.645 per liter.

Bapanas melaporkan harga berbagai jenis tepung kompak naik. Harga tepung terigu curah naik 0,04% menjadi Rp9.796 per kg dan tepung terigu kemasan naik tipis 0,02% menjadi Rp12.900 per kg.

Harga berbagai jenis ikan pagi ini bervariasi. Bapanas merekam, harga ikan kembung turun 0,25% menjadi Rp40.348 per kg, ikan tongkol naik 0,42% menjadi Rp33.398 per kg, dan ikan bandeng turun 0,16% menjadi Rp33.738 per kg.

Harga garam konsumsi tercatat bergerak naik dari sebelumnya Rp11.639 per kg menjadi Rp11.770 per kg.

Sementara itu, harga daging kerbau beku impor pagi ini berada di level Rp109.958 per kg dan daging kerbau segar lokal sebesar Rp138.807 per kg.