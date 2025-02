Belum Sebulan Dilantik, Ini Profil Dirjen Migas yang Dinonaktifkan Bahlil

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Achmad Muchtasyar dinonaktifkan dari jabatannya sejak Senin (10/2/2025). Padahal, Achmad baru menjabat kurang dari 1 bulan setelah dilantik oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 16 Januari 2025.

Achmad Muchtasyar bukan orang baru di sektor migas. Sebelum masuk ke lingkup pemerintahan, Achmad menjabat sebagai direktur infrastruktur dan teknologi di PT Pertamina Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN pada periode 2021-2023.

Merujuk pada informasi yang tertera di LinkedIn miliknya, pada September 2020-Mei 2021, dia juga menjabat sebagai direktur pengembangan usaha PT Rekayasa Industri. Tak hanya itu, pada 2019, dia juga sempat menjadi spesialis layanan transportasi laut, kemaritiman, dan tol laut di Kementerian Perhubungan hingga 2020.

Jauh sebelum itu, Achmad sempat bertugas di SKK Migas pada 2013-205 dan menjadi chief business development officer di Bakrie Metal Industry pada 205-2016. Awal karier Achmad dimulai sebagai procurement service analyst di ExxonMobil pada 2001-2003.

Riwayat pendidikan Achmad Muchtasyar yang terlacak yakni lulusan Sarjana Teknik Perminyakan di Universitas Trisakti dan Master of Industrial Engineering di University of New Haven.

Adapun, kabar penonaktifan Achmad Muchtasyar telah dikonfirmasi oleh Menteri Bahlil Lahadalia. Bahlil mengatakan, langkah tersebut merupakan hal yang lumrah dan bagian dari penyesuaian internal. Kendati demikian, Bahlil tak mengamini penonaktifan tersebut disebabkan kegaduhan LPG 3 kg beberapa waktu lalu atau terkait kasus penggeledahan di Direktorat Jenderal Migas pada Senin (10/2/2025).

“Itu biasa, bagian dari konsolidasi dari institusi. Kalau kemarin saya dapat informasi penggeledahan itu terkait impor crude [minyak mentah] tahun 2018-2019. Persoalan pergantian itu urusan internal,” kata Bahlil di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Bahlil menuturkan, saat ini Achmad Muchtasyar baru dinonaktifkan dan jabatannya akan dicopot resmi apabila Keputusan Presiden (Kepres) telah diterbitkan.

“Saya katakan kalau yang mencopot itu kan harus dengan Kepres, sambil berjalan nonaktif, sejak kemarin. Plh dirjen migas adalah Dirjen Minerba, Pak Tri Winarno,” tuturnya.