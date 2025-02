Harga BBM di SPBU BP Turun Usai Stok Langka

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Harga BBM jenis BP 92 di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) BP-AKR turun dari Rp13.350 menjadi Rp13.200 per liter mulai Minggu (9/2/2025).



"Harga baru, berkendara tanpa ragu! Nikmati BBM berkualitas untuk dapatkan performa optimal untuk kendaraan Anda dengan harga lebih hemat!" demikian tulis BP-AKR melalui akun Instagram resminya, @bp_idn.



Sementara itu, harga BBM besutan BP-AKR lainnya masih sama dengan harga per 1 Februari 2025. Perinciannya, BP Ultimate dipatok Rp13.940 per liter.



Lalu, BP Ultimate Diesel dijual seharga Rp15.030 per liter dan BP Diesel (Jawa Timur) seharga Rp14.680 per liter.



Adapun, penurunan harga BP 92 tersebut terjadi usai stok BBM tersebut kosong sejak pekan lalu. Saat itu, Presiden Direktur PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR) Vanda Laura membenarkan bahwa untuk sementara waktu beberapa jaringan SPBU BP-AKR tidak dapat melayani penjualan produk BBM secara lengkap.



Namun, dia tak menjelaskan apa alasan dari kelangkaan stok tersebut. Vanda hanya memastikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk segera memulihkan ketersediaan produk.



"Dan memastikan bahwa jaringan SPBU BP saat ini tetap beroperasi untuk melayani pembelian produk bahan bakar yang tersedia," kata Vanda melalui keterangan resmi, Jumat (31/1/2025).



BP-AKR pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi.

Daftar harga BBM di SPBU BP-AKR per 10 Februari 2025: