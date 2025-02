Harga BBM Pertamina, Shell, BP & Vivo Naik Februari 2025, Mana Termurah?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pertamina, Shell, Vivo hingga BP AKR melakukan penyesuaian harga BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) per 1 Februari 2025. Seluruh BBM di SPBU tersebut tercatat kompak mengalami kenaikan harga.

Berdasarkan laman resmi Pertamina, harga BBM per Februari 2025 untuk seluruh produk mengalami kenaikan, kecuali BBM subsidi. Di wilayah Jabodetabek, harga Pertamax meningkat dari harga Rp12.500 per liter pada bulan sebelumnya, kini menjadi Rp12.900 per liter.

Kemudian, Pertamax Turbo dari Rp13.700 per liter menjadi Rp14.000 per liter, Pertamax Green 95 dari Rp13.400 per liter menjadi Rp13.700 per liter.

Sementara, harga BBM nonsubsidi lainnya turut mengalami kenaikan pada Februari 2025, yaitu harga Dexlite dari harga Rp13.600 per liter naik menjadi Rp14.600 per liter, dan Pertamina Dex dari harga Rp13.900 per liter menjadi Rp14.800 per liter.

Sejumlah BBM yang tidak mengalami perubahan harga, yaitu Pertalite Rp10.000 per liter dan Biosolar (subsidi) Rp6.800 per liter.

Di sisi lain, mengutip laman resmi Shell, harga BBM di SPBU Jakarta juga mengalami kenaikan. Adapun, Shell Super saat ini dibanderol harga Rp13.350 per liter, naik dari sebelumnya Rp12.810 per liter.

Sementara itu, Shell V-Power naik menjadi Rp13.940 per liter dari bulan sebelumnya Rp13.530 per liter. Harga Shell V-Power Diesel juga naik menjadi Rp15.030 per liter, dibandingkan sebelumnya Rp14.030 per liter dan Shell V-Power Nitro+ kini harganya Rp14.110 per liter, lebih tinggi dari sebelumnya Rp13.730 per liter.

Menyusul Pertamina dan Shell, harga BBM di BP AKR juga mengalami perubahan. Adapun, harga BP 92 saat ini yaitu Rp13.350 per liter atau naik dari sebelumnya Rp12.810 per liter.

Selanjutnya, harga BP Ultimate Rp13.940 per liter atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya Rp13.530 per liter. Harga BBM BP Ultimate Diesel hari ini yaitu Rp15.030 per liter, naik dari sebelumnya Rp14.030 per liter.

Lebih lanjut, harga BBM di SPBU Vivo juga mengalami penyesuaian seperti Revvo 90 yang kini seharga Rp13.260 per liter naik dari sebelumnya Rp12.680 per liter. Kemudian, harga Revvo 92 kini Rp13.350 per liter atau naik dari Rp12.770 per liter dan Revvo 95 menjadi Rp13.940 per liter.

Berikut daftar harga BBM Pertamina, Shell, BP, Vivo per Februari 2025:

Pertamina

Pertamax: Rp12.900 per liter naik dari sebelumnya Rp12.500 per liter

Pertamax Turbo: Rp14.000 per liter naik dari sebelumnya Rp13.700 per liter

Pertamax Green 95: Rp13.700 per liter naik dari sebelumnya Rp13.400 per liter

Dexlite: Rp14.600 per liter naik dari sebelumnya Rp13.600 per liter

Pertamina Dex: Rp14.800 per liter naik dari sebelumnya Rp13.900 per liter

Pertalite: Rp10.000 per liter

Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

Shell

Shell Super: Rp13.350 per liter atau naik dari Rp12.810 per liter

Shell V-Power: Rp13.940 per liter atau naik dari Rp13.530 per liter

Shell V-Power Diesel: Rp15.030 per liter atau naik dari Rp14.030 per liter

Shell V-Power Nitro+: Rp14.110 per liter atau naik dari Rp13.730 per liter

BP

BP 92: Rp13.350 per liter, naik dari sebelumnya Rp12.810 per liter

BP Ultimate: Rp13.940 per liter, naik dari sebelumnya Rp13.530 per liter

BP Ultimate Diesel: Rp15.030 per liter, naik dari sebelumnya Rp14.030 per liter.

BP Diesel (Jawa Timur): Rp14.6800 per liter.

Vivo

Revvo 90 Rp13.260 per liter atau naik dari Rp12.680 per liter

Revvo 92 Rp13.350 per liter atau naik dari Rp12.770 per liter

Revvo 95 Rp13.940 per liter atau naik dari Rp13.480 per liter