Efek Tarif Trump, Investor Berlindung ke Yen Jepang

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai kurs yen berhasil bertahan dari reli dolar AS setelah Presiden Donald Trump memberlakukan tarif baru.

Kinerja ini menunjukkan bahwa investor masih melihat mata uang Jepang sebagai aset safe haven di masa-masa sulit.

Berdasarkan data Bloomberg pada Senin (3/2/2025), nilai yen sempat menguat hingga 0,3% terhadap dolar AS sebelum diperdagangkan 0,3% lebih rendah pada 155,61 per dolar AS.

Sementara itu, nilai Euro turun lebih dari 1% terhadap mata uang AS, seperti halnya dolar Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Obligasi pemerintah Jepang juga dibeli karena saham-saham negara itu jatuh.

Ketahanan relatif yen bukanlah hal yang terjadi sekali saja. Yen adalah satu-satunya mata uang Grup 10 yang tetap menguat terhadap dolar AS tahun ini.

Di sisi lain, tanda-tanda pelarian dari aset berisiko terlihat jelas dalam penurunan pasar ekuitas di seluruh Asia setelah Trump melaksanakan ancamannya untuk mengenakan pungutan umum sebesar 25% terhadap Kanada dan Meksiko dan 10% terhadap barang-barang China.

"Yen menemukan kembali kredibilitasnya sebagai aset safe haven," kata Gareth Berry, seorang ahli strategi di Macquarie Bank Ltd. dikutip dari Bloomberg, Senin (3/2/2025).

Berry mengatakan, hal ini terutama disebabkan oleh Bank of Japan (BOJ) yang sedang dalam jalur kenaikan suku bunga, tetapi juga imbal hasil Treasury AS sekarang begitu tinggi sehingga turun karena risk-off. Hal itu membuat nilai tukar dolar-yen melemah.

Perkembangan yen sejauh ini pada 2025 sangat kontras dengan pelemahannya selama empat tahun terakhir, karena kesenjangan suku bunga yang lebar antara Jepang dan AS.

Yen yang lebih kuat kini dapat memberi BOJ lebih banyak keleluasaan saat memutuskan untuk menambah rangkaian kenaikan suku bunga baru-baru ini, sehingga mempersempit kesenjangan suku bunga dengan AS.

Setelah kenaikannya bulan lalu, bank sentral kemungkinan akan menunggu hingga sekitar Juli hingga September sebelum langkah selanjutnya, menurut para ekonom yang disurvei oleh Bloomberg.

Namun, beberapa analis mengatakan tidak jelas apakah daya tarik yen sebagai aset safe haven akan terus berlanjut mengingat Jepang juga dapat menghadapi ancaman tarif mendadak.

Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba akan bertemu dengan Trump akhir minggu ini dan percakapan mereka dapat memberikan lebih banyak petunjuk tentang risiko tarif dan arah yen.

"Jepang memiliki surplus perdagangan yang besar dengan AS, jadi saya perkirakan Jepang juga akan menjadi target tarif pada akhirnya," kata kepala strategi pasar global di Brown Brothers Harriman & Co, Win Thin,

Jika hal tersebut terjadi, Thin melihat penurunan nilai tukar dolar-yen sebagai peluang pembelian. Hal tersebut karena yen tidak mungkin menjadi tempat berlindung dalam perang dagang.

Menteri Keuangan Jepang, Katsunobu Kato, dalam sebuah wawancara dengan Fuji Television mengatakan, pemerintah akan memantau dengan saksama dampak tarif baru Trump terhadap mata uangnya.

Dolar AS masih mempertahankan keunggulan imbal hasil terhadap yen, tetapi mata uang Jepang memperoleh keuntungan terhadap mata uang lain sebagai aset lindung nilai seperti franc Swiss.

Nilai carry yen, yang diukur dengan imbal hasil tersirat tiga bulan ke depan, naik di atas nol pada akhir Desember dan sejak itu telah mencapai nilai franc untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua tahun.

"Yen sangat murah dan franc sangat kuat sehingga yen lebih disukai. Ini juga membantu kasus yen karena BOJ masih dalam mode pengetatan, sementara bank sentral Swiss sedang melakukan pelonggaran," kata Berry.