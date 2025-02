Harga Pangan Sepekan: Beras, Cabai, hingga Minyak Goreng Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Harga pangan secara rata-rata nasional mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir, 27 Januari—2 Februari 2024. Adapun, komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga yaitu beras, bawang putih, cabai, gula, hingga minyak goreng.

Berdasarkan data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam rentang waktu sepekan, dikutip pada Minggu (2/2/2025), harga beras premium naik 0,14% menjadi Rp15.467 per kilogram dan beras medium naik 0,09% menjadi Rp13.543 per kilogram.

Selain beras, harga bawang putih bonggol naik 0,88% menjadi Rp52.117 per kilogram, sedangkan bawang merah turun 1,7% menjadi Rp37.021 per kilogram.

Tidak hanya itu, harga pangan kedelai biji kering (impor) juga melonjak 0,07% menjadi Rp10.402 per kilogram. Kemudian, harga jagung tingkat peternak turun 0,17% menjadi Rp6.396 per kilogram.

Harga cabai merah keriting naik 0,87% menjadi Rp58.254 per kilogram dan harga cabai rawit merah naik 1,03% menjadi Rp57.441 per kilogram.

Harga komoditas pangan lainnya yang melonjak yaitu gula konsumsi yang naik 0,12% menjadi Rp18.133 per kilogram dan harga garam halus beryodium naik 0,17 menjadi Rp11.632 per kilogram.

Lebih lanjut, harga daging sapi murni turun 0,14% menjadi Rp134.413 per kilogram dan harga daging ayam ras turun 0,65% menjadi Rp36.776 per kilogram.

Di samping itu, harga telur ayam ras turun 0,46% sepekan terakhir dengan rata-rata harga Rp29.256 per kilogram.

Lonjakan harga juga terjadi pada komoditas minyak goreng kemasan sederhana yang naik 0,38% menjadi Rp20.203 per liter. Sedangkan, harga minyak goreng curah naik 0,26% menjadi Rp17.818 per liter.

Selanjutnya harga tepung terigu curah turun 0,01% menjadi Rp9.731 per kilogram dan harga tepung terigu kemasan turun 0,02% menjadi Rp12.840 per kilogram.

Sebagian besar harga pangan ikan mengalami penurunan harga, ikan tongkol naik 0,7% menjadi Rp32.386 per kilogram dan ikan kembung turun 0,52% menjadi Rp39.438 per kilogram. Sedangkan ikan bandeng turun 0,31% menjadi Rp33.235 per kilogram.