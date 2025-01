Kaji Kebijakan Perdagangan, Trump Tunda Pengenaan Tarif ke China

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunda pengumuman tarif khusus China pada hari pertamanya menjabat.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunda pengumuman tarif khusus China pada hari pertamanya menjabat.

Trump memerintahkan pemerintahannya untuk menangani praktik perdagangan tidak adil secara global dan menyelidiki apakah Beijing telah mematuhi kesepakatan yang ditandatangani selama masa jabatan pertamanya.

Dalam sebuah lembar fakta yang belum dipublikasikan, langkah-langkah tersebut ditujukan untuk membalikkan dampak destruktif dari kebijakan perdagangan globalis Amerika sebelumnya. Lembar fakta tersebut juga meminta lembaga-lembaga federal utama untuk menangani manipulasi mata uang oleh negara-negara lain.

"Tindakan ini menggarisbawahi dedikasi Pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada negara asing untuk rantai pasokan penting dan menghidupkan kembali basis industri AS," demikian kutipan lembar fakta tersebut dilansir dari Bloomberg, Selasa (21/1/2025).

Keputusan untuk tidak segera menargetkan China pada hari Senin mencerminkan peralihan presiden yang baru ke mode negosiasi dan keinginan untuk membuat kesepakatan lain dengan Presiden China, Xi Jinping, menurut seseorang yang mengetahui keputusan tersebut yang meminta untuk tidak disebutkan namanya saat membahas musyawarah pribadi.

Langkah tersebut dapat menjadi panggung untuk bea masuk perdagangan dalam beberapa minggu atau bulan mendatang. Akan tetapi, ini akan menjadi kelegaan bagi beberapa perusahaan yang khawatir tarif akan dikenakan sejak awal.

Selama masa kampanye, Trump menjanjikan biaya 10% hingga 20% untuk semua barang impor dan 60% untuk produk China. Dia juga berjanji untuk mengenakan tarif 25% untuk semua produk dari Kanada dan Meksiko, dan bea masuk tambahan 10% untuk barang-barang China.

Beberapa orang yang mengetahui keputusan tersebut memperingatkan bahwa Trump sering kali dengan cepat mengubah pikirannya tentang strategi dan dapat memutuskan lagi untuk melanjutkan rencana awalnya untuk menargetkan China.

Namun, tindakan tersebut menunjukkan pendekatan yang lebih disengaja daripada retorika berapi-api tentang tarif yang ditawarkan Trump selama kampanyenya tahun lalu.

Adapun, Trump menjelaskan dalam pidato pelantikannya bahwa tarif sedang dalam proses.

"Daripada mengenakan pajak kepada warga negara kita untuk memperkaya negara lain, kita akan mengenakan tarif dan mengenakan pajak kepada negara asing untuk memperkaya warga negara kita," kata Trump dalam pidatonya.

Terkait US-Canada-Mexico Agreement (USMCA), Trump akan mengarahkan sekretaris kabinetnya untuk menilai dampaknya terhadap pekerja dan bisnis Amerika dan membuat rekomendasi tentang apakah AS harus terus berpartisipasi di dalamnya, menurut dokumen tersebut.

Pada masa jabatan pertamanya, Trump mengganti North American Free Trade Agreement dengan USMCA dan sering menyebutnya sebagai kesepakatan terbaik yang pernah dinegosiasikan.

Sebelumnya, Trump mengatakan dia dapat menandatangani sebanyak 100 tindakan eksekutif pada hari pertamanya menjabat. Pejabatnya mengatakan perintah tersebut juga akan mencakup langkah-langkah untuk mengekang inflasi dan memangkas regulasi, khususnya yang terkait dengan produksi minyak dan gas.

Trump juga mengarahkan lembaga-lembaga untuk mempelajari kelayakan layanan pendapatan eksternal — lembaga baru yang akan mengumpulkan pendapatan tarif — dan untuk merekomendasikan cara merancang dan menerapkannya.

Tidak jelas bagaimana hal itu akan berbeda dari sistem federal yang ada di mana Menteri Keuangan menetapkan aturan pengumpulan tarif dan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan mengelolanya di pelabuhan-pelabuhan masuk.

Selama masa jabatan pertamanya, Trump menegosiasikan kesepakatan perdagangan fase satu dengan Beijing yang mengakhiri tarif saling balas selama bertahun-tahun. Akan tetapi, hanya sedikit dari pembelian barang-barang AS yang dijanjikan oleh China yang terwujud.

"Kepatuhan China terhadap perjanjian ini sekarang akan dinilai, untuk menentukan apakah penegakan atau perubahan diperlukan," kata lembar fakta tersebut.

Dolar AS jatuh karena kabar Trump akan menahan diri untuk tidak segera menerapkan tarif agresif. Tercatat indeks dolar AS Bloomberg melemah hingga 1,2% pada kisaran 107,87, atau menuju penurunan harian terbesarnya sejak November 2023.

Investor telah berspekulasi bahwa perang dagang akan positif bagi dolar mengingat hal itu kemungkinan akan lebih merugikan ekonomi asing daripada AS, membatasi permintaan AS untuk barang-barang internasional dan meningkatkan status mata uang safe haven. Saham berjangka AS naik.

Tarif Trump — yang diancam akan dikenakan pada musuh dan sekutu — akan memiliki salah satu dampak terbesar pada ekonomi AS, kata para analis. Trump memberlakukan bea masuk pada sekitar US$380 miliar impor dalam masa jabatan pertamanya.

Adapun, dampak tarif terhadap upaya menutup defisit perdagangan atau mengembalikan manufaktur hingga mengakhiri krisis apa pun masih bisa diperdebatkan. Banyak ekonom yang skeptis. Tarif dalam jangka pendek lebih pasti akan menyebabkan apresiasi dolar lebih lanjut, menaikkan biaya impor, dan menambah pendapatan pemerintah, setidaknya pada tahap awal.