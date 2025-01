Harga Pangan Hari Ini 5 Januari 2025: Beras hingga Gula Kompak Turun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Harga rata-rata nasional sejumlah komoditas pangan mulai dari beras hingga gula pada hari ini, Minggu (5/1/2025) kompak mengalami penurunan.

Mengutip data Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), pada pukul 10.30 WIB, harga beras premium turun 0,45% menjadi Rp15.340 per kilogram (Kg). Kemudian, beras medium turun 1,11% menjadi Rp13.370 per kg.

Pada saat yang sama, harga beras SPHP turun 0,40% menjadi Rp12.470 per kg. Diikuti harga gula konsumsi susut 0,72% menjadi Rp17.870 per kg.

Selanjutnya, harga bawang merah juga turun 1,31% menjadi Rp40.810 per kg dan bawang putih bonggol turun 1,35% menjadi Rp42.410 per kg.

Kemudian, cabai merah keriting juga turun 0,72% menjadi Rp51.010 per kg. Sedangkan, harga cabai rawit merah naik 0,20% menjadi Rp66.230 per kg.

Sementara, komoditas pangan sumber protein hewani seperti daging ayam ras ikut surut 0,77% menjadi Rp37.370 per kg, telur ayam turun 2,33% menjadi Rp30.180 per kg dan daging sapi murni stabil di harga Rp134.880 per kg.

Ikan kembung naik 2,95% menjadi Rp39.030 per kg, ikan tongkol turun 1,09% menjadi Rp31.700 per kg dan ikan bandeng turun 2,51% menjadi Rp32.630 per kg.

Minyak goreng kemasan sederhana juga turun 0,84% menjadi Rp18.950 per liter dan minyak goreng curah turun 0,35% menjadi Rp17.450 per liter.

Terakhir, harga tepung terigu kemasan (non-curah) turun 1,16% menjadi Rp12.770 per kg, tepung terigu curah susut 1,60% menjadi Rp9.810 per kg. Sementara, garam halus beryodium naik 0,69% menjadi Rp11.600 per kg.