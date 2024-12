Tok! Harga Biodiesel Desember 2024 Naik Jadi Rp14.389 per Liter

Kementerian ESDM menetapkan harga biodiesel Desember 2024 naik menjadi Rp14.389 per liter dibandingkan bulan sebelumnya yang senilai Rp13.384 per liter.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel dan bioetanol untuk Desember 2024.

Plt. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Chrisnawan Anditya mengungkapkan bahwa penetapan harga tersebut berlaku efektif per 1 Desember 2024, sesuai dengan surat Direktur Jenderal EBTKE nomor T-4688/EK.05/DJE.B/2024 yang diteken pada 28 November 2024.

Khusus biodiesel, harganya ditetapkan sebesar Rp14.389 per liter ditambah ongkos angkut. Angka ini naik dibanding bulan sebelumnya yang senilai Rp13.384 per liter.

"Adapun harga biodiesel pada Bulan Desember terjadi kenaikan sebesar Rp1.005 per liter, apabila dibandingkan dengan Bulan November yang berada di angka Rp13.384 per liter," ujar Chrisnawan melalui keterangan resmi dikutip Rabu (11/12/2024).

Adapun besaran HIP BBN jenis biodiesel ditetapkan berdasarkan ketentuan Diktum Kesatu Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 3.K/EK.05/DJE/2024 tentang Harga Indeks Pasar BBN Jenis Biodiesel yang Dicampurkan ke Dalam Bahan Bakar Jenis Minyak Solar dan besaran ongkos angkut berdasarkan ketentuan lampiran I Kepmen ESDM Nomor 153.K/EK.05/DJE/2024.

Lebih rinci, perhitungan harga HIP BBN biodiesel diperoleh dari formula, HIP = (Harga CPO KPB rata-rata + US$85 per ton) x 870 kg per m3 + Ongkos Angkut. Dengan harga CPO KPB rata-rata periode 25 Oktober - 24 November 2024 sebesar Rp15.199 per kg.

Adapun, US$85 per MT, adalah nilai konversi bahan baku menjadi biodiesel, dan angka 870 kg per m3 merupakan faktor satuan dari kg ke liter. Sementara nilai kurs menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia dengan periode kurs 25 Oktober - 24 November 2024 sebesar Rp15.768.

Sementara itu, harga bioetanol Desember 2024 ditetapkan sebesar Rp13.725 per liter. HIP BBN jenis bioetanol pada bulan ini turun Rp314 apabila dibandingkan dengan harga November yang seharga Rp14.039 per liter.

Dalam perhitungan besaran harga HIP BBN bioetanol tersebut menggunakan formula yang telah ditetapkan, yaitu (harga tetes tebu KPB rata-rata periode 3 bulan x 4,125 kg per liter) + US$0,25 per liter. Dengan harga tetes tebu KPB rata-rata periode 15 Agustus - 14 November 2024 yakni sebesar Rp2.378 per kg.

Adapun nilai kurs yang digunakan merujuk kepada kurs tengah Bank Indonesia selama periode kurs dari 15 Oktober - 14 November 2024 sebesar Rp15.661.