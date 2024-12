Harga Beras di Tingkat Eceran hingga Grosir Turun pada November 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata harga beras mengalami penurunan di tingkat penggilingan, grosir, hingga eceran secara bulanan (month-to-month/mtm) pada November 2024.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa rata-rata harga beras di penggilingan mengalami penurunan 1,23% mtm pada November 2024.

Rata-rata harga beras di penggilingan turun dari semula Rp12.724 per kilogram pada Oktober 2024 menjadi Rp12.567 per kilogram pada November 2024.

Secara tahunan, rata-rata harga beras di penggilingan pada periode yang sama juga turun sebesar 3,79% year-on-year (yoy).

Amalia juga menyampaikan, tingkat inflasi beras di pedagang grosir dan eceran turun dibandingkan bulan sebelumnya.

Di tingkat grosir, Amalia menyampaikan rata-rata harga beras mengalami deflasi sebesar 0,81% mtm. Pada November 2024, rata-rata beras di tingkat grosir dibanderol seharga Rp13.453 per kilogram.

“Di tingkat grosir [rata-rata harga beras] terjadi deflasi sebesar 0,81% secara mtm. Tetapi secara year-on-year, mengalami inflasi sebesar 0,54%,” kata Amalia dalam Rilis BPS, Senin (2/12/2024).

Kemudian di tingkat eceran, rata-rata harga beras mengalami deflasi sebesar 0,45% mtm menjadi Rp14.534 pada November 2024. Namun, secara tahunan mengalami inflasi sebesar 2,8%.

“Sebagai catatan, harga beras yang kami sampaikan ini merupakan rata-rata harga beras yang mencakup berbagai jenis kualitas beras dan juga mencakup seluruh wilayah di Indonesia,” jelasnya.

Di sisi lain, rata-rata harga gabah kering panen (GKP) turun 1,86% mtm dari Rp6.422 kilogram pada Oktober menjadi menjadi Rp6.303 per kilogram pada November 2024.

Secara tahunan, harga GKP juga turun 6,18% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp6.718 per kilogram.

Begitu pula dengan rata-rata harga gabah kering giling (GKG) turun 1,48% mtm dari Rp7.089 per kg pada Oktober 2024 menjadi Rp6.984 per kilogram pada November tahun ini. Secara tahunan juga turun 8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu tembus Rp7.592 per kilogram.