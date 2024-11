Ancaman Tarif Impor Trump Bikin China, Meksiko, dan Kanada Waswas

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Presiden AS terpilih Donald Trump untuk mengenakan tarif impor tambahan kepada China dan juga negara tetangganya, Kanada dan Meksiko, memicu kekhawatiran dari negara-negara tersebut.

Dalam unggahan di media sosial Truth Social miliknya, Trump mengatakan dia akan mengenakan tarif tambahan 10% pada barang-barang dari China dan tarif 25% pada semua produk dari Meksiko dan Kanada.

Meskipun ancaman Trump tersebut pada akhirnya terbukti sebagai taktik negosiasi, hal itu mengirimkan sinyal yang jelas, yakni era Trump kedua secara efektif telah dimulai kendati dirinya belum resmi memangku jabatan di Gedung Putih.

Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyarankan negaranya dapat menanggapi ancaman tarif tersebut dengan mengenakan tarifnya sendiri, dengan peringatan bahwa konsekuensi ekonominya akan mengerikan.

"Satu tarif akan diikuti oleh tarif lain sebagai tanggapan, dan seterusnya hingga kita membahayakan perusahaan-perusahaan umum," kata Sheinbaum pada konferensi pers hariannya, dikutip dari Bloomberg pada Rabu (27/11/2024).

Bagi pejabat Kanada, kiriman daring itu muncul tepat saat rapat kabinet khusus tentang hubungan AS berakhir. Perdana Menteri Justin Trudeau segera menelepon Trump, berusaha meyakinkan presiden terpilih itu bahwa dia mendengar pesannya—tetapi juga menunjukkan bahwa masalah di perbatasan Kanada tidak seberapa dibandingkan dengan perbatasan AS-Meksiko.

Meski begitu, Kanada tidak menutup kemungkinan untuk membalas. Menteri Keuangan Chrystia Freeland, yang berbicara kepada wartawan Selasa sore waktu setempat, menunjukkan bahwa pemerintahnya menanggapi dengan balasan yang setimpal ketika Trump mengenakan tarif pada baja dan aluminium Kanada selama masa jabatan pertamanya.

"Yang penting adalah kita berhasil melewatinya, dan tanggapan kita berhasil. Alasan kita mampu melakukan itu adalah karena kita cerdas, kita bersatu, kita kuat," kata Freeland.

Pernyataan Trump ini menyusul kampanye di mana ia menyatakan bahwa tarif adalah "kata terindah dalam kamus" dan berulang kali berjanji untuk memberlakukan pungutan baru yang menyeluruh sebagai landasan agenda ekonominya.

Pengumumannya, dengan demikian, tidak mengejutkan Mexico City atau Ottawa. Namun, hal itu menggarisbawahi tugas yang sulit bagi mitra dagang utama AS karena mereka mengupayakan stabilitas ekonomi dan berusaha menjaga hubungan dengan Washington agar tidak membeku. Trump memusatkan ancamannya pada negara-negara yang mengekang aliran fentanil dan migran ke AS.

Meksiko akan mengalami banyak kerugian dalam perang dagang. Menurut estimasi twerking Brookings Institution, setidaknya 9 juta pekerjaan bergantung pada ekspor ke AS dan Kanada. Dalam laporannya, Moody's Analytics memangkas prospek produk domestik bruto Meksiko untuk 2025 menjadi 0,6% dari 1,3%, dengan alasan potensi penurunan perdagangan, penurunan investasi langsung asing, dan penurunan pengiriman uang.

Sementara itu, Kanada adalah pemasok minyak terbesar ke AS. Kedua negara memiliki salah satu hubungan perdagangan bilateral terbesar di dunia, dengan nilai sekitar US$2,6 miliar dalam bentuk barang dan jasa setiap harinya. Perekonomian Kanada bergantung pada kemampuannya untuk menjual energi, mobil, mineral, dan barang-barang lainnya ke AS. Konsumen dan bisnisnya juga sangat bergantung pada impor buatan AS.

Profesor ekonomi di University of Calgary, Trevor Tombe, memperkirakan tarif sebesar 25% akan memangkas sekitar 2,6% dari PDB riil setiap tahunnya. Dia memperkirakan resesi di Kanada tahun depan.

Pada Selasa (26/11/2024), peso melemah sebanyak 2,6% menjadi 20,8 per dolar, tertinggi sejak Agustus 2022, sementara indeks saham utama negara itu turun di bawah 50.000 untuk pertama kalinya dalam setahun. Dolar Kanada menyentuh level terendah dalam empat tahun.

Dalam pernyataan Sheinbaum, dia memperingatkan bahwa perang tarif akan merugikan beberapa perusahaan AS, termasuk produsen mobil besar General Motors Co. dan Ford Motor Co., yang telah beroperasi di Meksiko selama beberapa dekade terutama untuk mengekspor mobil ke konsumen AS.

Para investor jelas melihat potensi dampak berantai yang dia peringatkan. Saham produsen mobil tersebut jatuh pada perdagangan Selasa, dengan tarif yang mengancam akan meningkatkan biaya produksi untuk model-model utama dan mendorong harga mobil di luar jangkauan lebih banyak konsumen.

Sekitar 2,3 juta mobil dan truk ringan diimpor ke AS dari Meksiko saja tahun lalu, menurut peneliti GlobalData. Pungutan tersebut juga dapat meningkatkan biaya asuransi mobil, karena banyak suku cadang pengganti yang diimpor.

Usulan tarif tambahan 10% untuk barang-barang dari China muncul setelah Trump merenungkan di jalur kampanye tentang pungutan 60% yang mencengangkan di negara itu.

Juru bicara kedutaan besar China di AS, Liu Pengyu sebelumnya mengatakan Beijing telah memberi tahu Washington tentang kemajuan yang dicapai dalam upaya pemberantasan narkotika dan menggambarkan kerja sama ekonomi dan perdagangan antara kedua negara sebagai kerja sama yang "saling menguntungkan"

"Tidak ada yang akan memenangkan perang dagang atau perang tarif," tulisnya di media sosial X.





Serangan Pembukaan

Pasar secara keseluruhan relatif optimistis dengan perkembangan terkini. Namun, seorang ahli strategi Wall Street, Charlie McElligott dari Nomura, menyatakan reaksinya kepada Bloomberg seperti ini: "zzzzzzz."

Itu mungkin mencerminkan persepsi bahwa usulan Trump adalah serangan pembuka, bukan garis yang tidak boleh dilanggar.

"Ancaman-ancaman ini dipandang sebagai tembakan peringatan," kata Mike O'Rourke dari JonesTrading.

Memang, beberapa pemimpin bisnis Meksiko telah menunjukkan bahwa, pada 2016, Trump mengancam akan membatalkan NAFTA sebelum akhirnya duduk di meja perundingan untuk menyusun Perjanjian Perdagangan AS-Meksiko-Kanada.

Para pemimpin Amerika Utara telah dijadwalkan pada tahun 2026 untuk meninjau kembali ketentuan perjanjian perdagangan bebas mereka, meskipun presiden terpilih telah mengancam akan mempertimbangkan kembali kesepakatan tersebut.

Kali ini, Trump dan orang-orang di sekitarnya dapat memanfaatkan pengalaman empat tahun untuk bergerak lebih cepat jika perilaku mitra dagang tidak sesuai dengan keinginannya.

"Apa yang selalu dilakukan Trump dengan cukup baik adalah memberlakukan tarif dan membuat semua orang datang dengan tangan mengemis agar mereka dikecualikan dari tarif. Tentu saja harus ada cara di sini untuk memberi Trump kemenangan, menyelamatkan muka, dan tidak menerapkan tarif 25% itu," kata pengacara perdagangan internasional dan mitra di McMillan LLP, William Pellerin.

Tarif seperti yang diusulkan Trump akan menjadi pelanggaran terhadap kesepakatan perdagangan USMCA yang dinegosiasikan oleh pemerintahan pertamanya. Meksiko ingin meyakinkan pemerintahan Trump bahwa kerja sama Amerika Utara untuk memperkuat ketergantungan pada rantai pasokan regional daripada China harus menjadi tujuan dari ketiga pemerintah, menurut pejabat negara tersebut.

Chief Economist Goldman Sachs Group Inc., Jan Hatzius, mengatakan bahwa penting juga untuk tidak mencampurkan ancaman tarif Trump sebesar 10% terhadap China dan 25% terhadap Meksiko dan Kanada untuk mengatasi fentanil dan migrasi dengan pendekatan yang lebih maksimalis yang dilontarkannya selama kampanye yang ia lihat sebagai alat untuk menyeimbangkan kembali perdagangan dengan AS. Dengan kata lain: Ini mungkin baru permulaan.